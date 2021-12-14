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В Сирии прошло очередное патрулирование России и Турции
В Сирии прошло очередное патрулирование России и Турции - РИА Новости, 14.12.2021
В Сирии прошло очередное патрулирование России и Турции
Скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии провели военные полицейские РФ и Турции, во время патрулирования инцидентов не... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T05:18
2021-12-14T05:18
в мире
алеппо
сирия
башар асад
россия
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АЛЕППО (Сирия), 14 дек - РИА Новости. Скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии провели военные полицейские РФ и Турции, во время патрулирования инцидентов не зафиксировано.Он отметил, что в последнее время в этом районе появляется все больше беженцев, которые возвращаются в свои дома. Этому способствует отсутствие прямых конфликтов с боевиками. Маршрут патрулирования проходит от города Телль-Рифаат до населенного пункта Телль-Аджар и обратно.Патрулирование проходило параллельно по обе стороны от линии разграничения. В составе российской колонны шли два бронеавтомобиля "Тигр" и один "Тайфун".В сентябре 2015 года на фоне активизации "Исламского государства"* Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, алеппо, сирия, башар асад, россия
05:18 14.12.2021
 
В Сирии прошло очередное патрулирование России и Турции

Очередное патрулирование России и Турции в Сирии прошло без инцидентов

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости
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АЛЕППО (Сирия), 14 дек - РИА Новости. Скоординированное патрулирование маршрута на севере провинции Алеппо в Сирии провели военные полицейские РФ и Турции, во время патрулирования инцидентов не зафиксировано.
"Сегодня основная задача - это проведение скоординированного патруля с вооруженными силами Турции, а также во время патруля фиксировать факты нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами и демонстрировать факт присутствия вооруженных сил РФ на территории САР. Обстановку здесь я бы охарактеризовал как стабильную, так как мы находимся от переднего края в пяти километрах, каждый день контактируем с населением, мы им помогаем чем можем", - рассказал журналистам командир взвода патрулирования Василий Нистор.
Он отметил, что в последнее время в этом районе появляется все больше беженцев, которые возвращаются в свои дома. Этому способствует отсутствие прямых конфликтов с боевиками. Маршрут патрулирования проходит от города Телль-Рифаат до населенного пункта Телль-Аджар и обратно.
Патрулирование проходило параллельно по обе стороны от линии разграничения. В составе российской колонны шли два бронеавтомобиля "Тигр" и один "Тайфун".
В сентябре 2015 года на фоне активизации "Исламского государства"* Россия по просьбе президента Башара Асада начала в Сирии военную операцию против боевиков. На северо-западе Сирии в 2017 году была создана зона деэскалации. С 6 марта 2020 года там действует режим прекращения огня после договоренностей, достигнутых между Россией и Турцией, но террористы регулярно нарушают перемирие.
Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции. Была создана буферная зона безопасности между городами Аазаз и Джераблус к северу от Алеппо, оккупирован Африн, взяты под контроль пограничные районы к востоку от реки Евфрат. Россия и Турция договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации в северо-восточных районах Сирии. Российская военная полиция и сирийские военные были введены в районы, граничащие с зоной проведения турецкой операции, курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы освободить 30-километровую зону от границы с Турцией. Отвод подразделений курдов в соответствии с сочинскими договоренностями был осуществлен, Турция и Россия приступили к совместному патрулированию.
Российско-турецкое патрулирование в Сирии
6 декабря, 05:02
Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреАлеппоСирияБашар АсадРоссия
 
 
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