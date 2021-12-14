https://ria.ru/20211214/otvet-1763717904.html
Россия оставляет за собой право на ответ на действия ЕС, заявила Захарова
Россия оставляет за собой право на ответ на действия ЕС, заявила Захарова - РИА Новости, 14.12.2021
Россия оставляет за собой право на ответ на действия ЕС, заявила Захарова
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые ограничения Евросоюза. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:06
2021-12-14T18:06
2021-12-14T19:39
россия
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новые ограничения Евросоюза.Как отметили в Москве, Брюссель, вводя "очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании", продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику.В обнародованные в понедельник новые санкционные списки ЕС попали так называемая "Группа Вагнера", а также три российские компании. Цель мер — "ограничить подрывную деятельность "Группы Вагнера", которая в обосновании называется "частной военной структурой, базирующейся в России". Она, как утверждается, лишена юридического статуса и "несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике".В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в африканских странах.
https://ria.ru/20211214/nato-1763669324.html
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россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:06 14.12.2021 (обновлено: 19:39 14.12.2021)
Россия оставляет за собой право на ответ на действия ЕС, заявила Захарова
Захарова заявила, что Россия сохраняет право на ответ на действия ЕС