https://ria.ru/20211214/otravlenie-1763620865.html
Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех
Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех - РИА Новости, 14.12.2021
Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех
Жительница Саратовской области, трое племянников которой погибли, скончалась в больнице, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:29
2021-12-14T11:29
2021-12-14T11:29
происшествия
саратовская область
марксовский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Жительница Саратовской области, трое племянников которой погибли, скончалась в больнице, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.Ранее прокуратура области сообщила, что сотрудники скорой в понедельник в частном доме в селе Александровка Марксовского района констатировали смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки, а их семилетний брат и 23-летняя тетя госпитализированы в реанимацию - по предварительным данным, в результате отравления неизвестным веществом. К утру мальчик скончался в больнице."Скончалась четвертая пострадавшая в с. Александровка – 23-летняя девушка", - сказали в пресс-службе СУСК.По данным СК, опасной концентрации газа в доме не выявлено. Возбуждено уголовное дело, причина смерти выясняется.
https://ria.ru/20211213/khlor-1763474785.html
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происшествия, саратовская область, марксовский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех
Число жертв отравления в селе Александровка под Саратовом выросло до четырех