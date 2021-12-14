https://ria.ru/20211214/otravlenie-1763620865.html

Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех

Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех - РИА Новости, 14.12.2021

Число жертв отравления под Саратовом выросло до четырех

Жительница Саратовской области, трое племянников которой погибли, скончалась в больнице, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:29

2021-12-14T11:29

2021-12-14T11:29

происшествия

саратовская область

марксовский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Жительница Саратовской области, трое племянников которой погибли, скончалась в больнице, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.Ранее прокуратура области сообщила, что сотрудники скорой в понедельник в частном доме в селе Александровка Марксовского района констатировали смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки, а их семилетний брат и 23-летняя тетя госпитализированы в реанимацию - по предварительным данным, в результате отравления неизвестным веществом. К утру мальчик скончался в больнице."Скончалась четвертая пострадавшая в с. Александровка – 23-летняя девушка", - сказали в пресс-службе СУСК.По данным СК, опасной концентрации газа в доме не выявлено. Возбуждено уголовное дело, причина смерти выясняется.

https://ria.ru/20211213/khlor-1763474785.html

саратовская область

марксовский район

россия

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происшествия, саратовская область, марксовский район, следственный комитет россии (ск рф), россия