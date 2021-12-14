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В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ

В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ - РИА Новости, 14.12.2021

В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Объединенные Арабские... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:57

2021-12-14T00:57

2021-12-14T00:57

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что визит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подрывает безопасность региона, сообщается на сайте правительства Ирана."Хатибзаде высказал замечания по поводу визита премьер-министра Израиля в ОАЭ. По его словам, подобные действия подрывают безопасность региона и предпринимаются против интересов исламской уммы, людей региона и арабских стран", - говорится на сайте правительства.В понедельник премьер Израиля Нафтали Беннет вылетел из ОАЭ, завершив исторический визит по приглашению наследного принца шейха Мухаммеда бен Заида. Он заявил, что переговоры с наследным принцем столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби были глубокими, честными и содержательными.Несколько арабских стран в 2020 году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве Дональда Трампа, являвшегося тогда президентом США. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.

https://ria.ru/20211129/shantazh-1761336101.html

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в мире, израиль, сша, оаэ, мид ирана, дональд трамп, нафтали беннет