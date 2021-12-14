https://ria.ru/20211214/opasnost-1763593354.html
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, тумана и гололедно-изморозевых отложений, следует из данных... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:40
2021-12-14T07:40
2021-12-14T07:40
общество
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, тумана и гололедно-изморозевых отложений, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье действовало до 11.00 среды."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о тумане и гололедно-изморозевых отложениях в столице и области действует до 09.00 вторника. Предупреждение о гололедице действует до 04.00 четверга.
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общество, московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области