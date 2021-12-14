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Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине - РИА Новости, 14.12.2021

Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с коллегой из США Джо Байденом ситуацию на Украине и намеревается во вторник провести разговор с президентом России... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T00:26

2021-12-14T00:26

2021-12-14T05:16

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с коллегой из США Джо Байденом ситуацию на Украине и намеревается во вторник провести разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает канцелярия финского лидера.Во вторник, 14 декабря, у президента Ниинистё должен состояться телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, уточняет канцелярия.В контексте разговора о двусторонних отношениях между Финляндией и США Ниинистё рассказал Байдену об основных принципах финской политики безопасности."Президент Ниинистё сказал, что ценит то, что НАТО поддерживает политику открытых дверей. Кроме того, президент Ниинистё поделился своим мнением о духе Хельсинки (конференции ОБСЕ в 2025 году) с президентом Байденом", - говорится в сообщении.Ниинистё 13 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Темой разговора стала встреча Мицотакиса с Владимиром Путиным в Сочи на прошлой неделе, уточняет канцелярия.

https://ria.ru/20211213/nato-1763543594.html

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