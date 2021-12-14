ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов
ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш в пяти федеральных округах из-за снегопадов
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прогнозируемые этой зимой сильные снегопады с последующими оттепелями повышают риск обрушения зданий и сооружений из-за сильной нагрузки снега и образования наледей на территории пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Ожидается, что в зимний период количество осадков может превысить норму более чем на 120% на большей части Сибирского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, западе Приволжского федерального округа и на территории юга Камчатского края. Кроме этого, долгосрочным прогнозом предусматривается, что в этот же период в указанных регионах возможны оттепели. Это значительно повысит вероятность обрушения элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений в результате снеговой нагрузки и образования наледей", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.
Отмечается, что основными причинами таких происшествий являются несвоевременная уборка снега и наледей, ошибки при проектировании зданий и сооружений, их ветхость, а также проведение ремонтных работ.
По данным ученых, в феврале этого года в Новосибирске из-за несвоевременной уборки снега обрушилась крыша кафе. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них погиб.
"Для предотвращения таких ситуаций рекомендуем уполномоченным органам муниципальных образований, заинтересованным органам РСЧС указанных регионов принимать своевременные и достаточные меры по очистке кровель зданий от снега и наледей", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.