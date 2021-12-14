https://ria.ru/20211214/obrushenie-1763586871.html

ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов

ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов - РИА Новости, 14.12.2021

ВНИИ ГОЧС предупредил о риске обрушения крыш из-за снегопадов

Прогнозируемые этой зимой сильные снегопады с последующими оттепелями повышают риск обрушения зданий и сооружений из-за сильной нагрузки снега и образования... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T02:41

2021-12-14T02:41

2021-12-14T02:41

общество

камчатский край

россия

внии гочс

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прогнозируемые этой зимой сильные снегопады с последующими оттепелями повышают риск обрушения зданий и сооружений из-за сильной нагрузки снега и образования наледей на территории пяти федеральных округов страны, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ожидается, что в зимний период количество осадков может превысить норму более чем на 120% на большей части Сибирского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, западе Приволжского федерального округа и на территории юга Камчатского края. Кроме этого, долгосрочным прогнозом предусматривается, что в этот же период в указанных регионах возможны оттепели. Это значительно повысит вероятность обрушения элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений в результате снеговой нагрузки и образования наледей", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Максима Бедило.Отмечается, что основными причинами таких происшествий являются несвоевременная уборка снега и наледей, ошибки при проектировании зданий и сооружений, их ветхость, а также проведение ремонтных работ.По данным ученых, в феврале этого года в Новосибирске из-за несвоевременной уборки снега обрушилась крыша кафе. В результате происшествия пострадали четыре человека, один из них погиб."Для предотвращения таких ситуаций рекомендуем уполномоченным органам муниципальных образований, заинтересованным органам РСЧС указанных регионов принимать своевременные и достаточные меры по очистке кровель зданий от снега и наледей", - резюмирует ВНИИ ГОЧС.

https://ria.ru/20211213/snegopad-1763568941.html

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общество, камчатский край, россия, внии гочс