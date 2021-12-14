https://ria.ru/20211214/nesovershennoletnie-1763737061.html

В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины

В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 14.12.2021

В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины

Двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины на спортплощадке в Долгопрудном, арестованы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:56

2021-12-14T19:56

2021-12-14T19:56

происшествия

долгопрудный

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины на спортплощадке в Долгопрудном, арестованы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.По данным следствия, 12 декабря на спортплощадке в Долгопрудном подозреваемые напали из неприязни на 40-летнего мужчину: один повалил его на землю, после чего второй "нанес потерпевшему удары ножом в область головы". Затем подозреваемые скрылись с места преступления, а тело погибшего было обнаружено прохожим."Судом арестованы двое несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления ... убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Уточняется, что был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены обыски и назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.

https://ria.ru/20211213/otravlenie-1763570577.html

долгопрудный

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия