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В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины
В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 14.12.2021
В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины
Двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины на спортплощадке в Долгопрудном, арестованы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:56
2021-12-14T19:56
2021-12-14T19:56
происшествия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Двое несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве мужчины на спортплощадке в Долгопрудном, арестованы, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.По данным следствия, 12 декабря на спортплощадке в Долгопрудном подозреваемые напали из неприязни на 40-летнего мужчину: один повалил его на землю, после чего второй "нанес потерпевшему удары ножом в область головы". Затем подозреваемые скрылись с места преступления, а тело погибшего было обнаружено прохожим."Судом арестованы двое несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступления ... убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.Уточняется, что был проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведены обыски и назначен ряд экспертиз, расследование дела продолжается.
https://ria.ru/20211213/otravlenie-1763570577.html
долгопрудный
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россия
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происшествия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Подмосковье арестовали подростков, обвиняемых в убийстве мужчины
В Подмосковье арестовали двух подростков, обвиняемых в убийстве мужчины на спортплощадке