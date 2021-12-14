https://ria.ru/20211214/neizvestnyy-1763641401.html

Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане

Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане - РИА Новости, 14.12.2021

Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане

Реставраторы из Санкт-Петербурга приступили к восстановлению фигур монумента Эрнста Неизвестного "Маска Скорби" в Магадане, памятник жертвам политических... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:29

2021-12-14T15:29

2021-12-14T15:41

культура

магадан

эрнст неизвестный

реставрация

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582074236_0:235:720:640_1920x0_80_0_0_1f31e30d36e80e24d2a6bae9cf6bdbbe.jpg

МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Реставраторы из Санкт-Петербурга приступили к восстановлению фигур монумента Эрнста Неизвестного "Маска Скорби" в Магадане, памятник жертвам политических репрессий закрыт на большую реконструкцию.Монумент открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала – это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. На обратной стороне мемориала – бронзовая скульптура плачущей женщины. Внутри монумента –копия типичной тюремной камеры. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской."Мы-то из Питера, у нас-то климат тоже там не южный, скульптуры стоят некоторые по двести и триста лет. Периодически их, конечно, реставрируют, покрывают специальными составами. Устраняют дефекты. Сейчас кислотных дождей меньше стало, не то, что в советские времена. Поэтому яркой зелени на скульптурах поменьше", - рассказал РИА Новости реставратор Алексей Сосновский.Восстановить предстоит фигуры плачущей девочки и распятого на кресте мужчины. Обе скульптуры из бронзы, и на них появились так называемые каверны – ямки на поверхности, которые заполнялись водой, разрушающей металл, рассказал РИА Новости реставратор Андрей Афанасьев."Где большие поры, мы запаяли. А теперь как бы она вся в мелких порах. Мы покрываем сначала патиной, защитный слой. А теперь слой воска. А воск жирный, с него скатывается вода. Она не будет скатываться и попадать внутрь скульптуры. Но остается конденсат… И когда демонтаж, чуть-чуть задели – крест отвалился, потому что сгнило все. Поэтому будем делать все из нержавейки", - сообщил Афанасьев.На самом монументе строители восстанавливают леса, частично обрушившиеся во время последнего циклона, сообщил ведущий инженер группы строительного контроля Юрий Беднягин. "Сейчас усиливают леса, восстанавливают утеплитель. Поэтому, я думаю, наверное, уже после Нового года начнем бучардировать (снимать слой краски – Прим. ред.) и так далее. Это практически третий раз восстанавливаются леса, которые нашими ветрами деформируются", - уточнил Беднягин.

https://ria.ru/20211125/palmira-1760767038.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магадан, эрнст неизвестный, реставрация, новости культуры