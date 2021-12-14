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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/neizvestnyy-1763641401.html
Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане
Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане - РИА Новости, 14.12.2021
Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане
Реставраторы из Санкт-Петербурга приступили к восстановлению фигур монумента Эрнста Неизвестного "Маска Скорби" в Магадане, памятник жертвам политических... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:29
2021-12-14T15:41
культура
магадан
эрнст неизвестный
реставрация
новости культуры
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МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Реставраторы из Санкт-Петербурга приступили к восстановлению фигур монумента Эрнста Неизвестного "Маска Скорби" в Магадане, памятник жертвам политических репрессий закрыт на большую реконструкцию.Монумент открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала – это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок. На обратной стороне мемориала – бронзовая скульптура плачущей женщины. Внутри монумента –копия типичной тюремной камеры. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской."Мы-то из Питера, у нас-то климат тоже там не южный, скульптуры стоят некоторые по двести и триста лет. Периодически их, конечно, реставрируют, покрывают специальными составами. Устраняют дефекты. Сейчас кислотных дождей меньше стало, не то, что в советские времена. Поэтому яркой зелени на скульптурах поменьше", - рассказал РИА Новости реставратор Алексей Сосновский.Восстановить предстоит фигуры плачущей девочки и распятого на кресте мужчины. Обе скульптуры из бронзы, и на них появились так называемые каверны – ямки на поверхности, которые заполнялись водой, разрушающей металл, рассказал РИА Новости реставратор Андрей Афанасьев."Где большие поры, мы запаяли. А теперь как бы она вся в мелких порах. Мы покрываем сначала патиной, защитный слой. А теперь слой воска. А воск жирный, с него скатывается вода. Она не будет скатываться и попадать внутрь скульптуры. Но остается конденсат… И когда демонтаж, чуть-чуть задели – крест отвалился, потому что сгнило все. Поэтому будем делать все из нержавейки", - сообщил Афанасьев.На самом монументе строители восстанавливают леса, частично обрушившиеся во время последнего циклона, сообщил ведущий инженер группы строительного контроля Юрий Беднягин. "Сейчас усиливают леса, восстанавливают утеплитель. Поэтому, я думаю, наверное, уже после Нового года начнем бучардировать (снимать слой краски – Прим. ред.) и так далее. Это практически третий раз восстанавливаются леса, которые нашими ветрами деформируются", - уточнил Беднягин.
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магадан, эрнст неизвестный, реставрация, новости культуры
15:29 14.12.2021 (обновлено: 15:41 14.12.2021)
 
Петербургские реставраторы восстановят монумент "Маска Скорби" в Магадане

Петербургские реставраторы начали восстанавливать монумент "Маска Скорби" в Магадане

CC BY-SA 3.0 / Alglus / Монумент "Маска скорби" в Магадане
Монумент Маска скорби в Магадане - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Alglus /
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МАГАДАН, 14 дек - РИА Новости, Людмила Щербакова. Реставраторы из Санкт-Петербурга приступили к восстановлению фигур монумента Эрнста Неизвестного "Маска Скорби" в Магадане, памятник жертвам политических репрессий закрыт на большую реконструкцию.
Монумент открыли в 1996 году на сопке Крутая, где во времена ГУЛАГа находилась "Транзитка" - перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по разным колымским лагерям. Центральная скульптура мемориала – это стилизованное лицо человека, из левого глаза которого текут слезы в виде маленьких масок.
© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанк"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Скульптор - Эрнст Неизвестный, архитектор - Камиль Казаев.
Маска Скорби - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Скульптор - Эрнст Неизвестный, архитектор - Камиль Казаев. - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
"Маска Скорби" - мемориал в Магадане, посвященный памяти жертв политических репрессий. Скульптор - Эрнст Неизвестный, архитектор - Камиль Казаев.
На обратной стороне мемориала – бронзовая скульптура плачущей женщины. Внутри монумента –копия типичной тюремной камеры. В последние годы монумент стал разрушаться, его решили покрыть защитным слоем, но подрядчики неудачно покрасили памятник корабельной краской.
"Мы-то из Питера, у нас-то климат тоже там не южный, скульптуры стоят некоторые по двести и триста лет. Периодически их, конечно, реставрируют, покрывают специальными составами. Устраняют дефекты. Сейчас кислотных дождей меньше стало, не то, что в советские времена. Поэтому яркой зелени на скульптурах поменьше", - рассказал РИА Новости реставратор Алексей Сосновский.
Восстановить предстоит фигуры плачущей девочки и распятого на кресте мужчины. Обе скульптуры из бронзы, и на них появились так называемые каверны – ямки на поверхности, которые заполнялись водой, разрушающей металл, рассказал РИА Новости реставратор Андрей Афанасьев.
"Где большие поры, мы запаяли. А теперь как бы она вся в мелких порах. Мы покрываем сначала патиной, защитный слой. А теперь слой воска. А воск жирный, с него скатывается вода. Она не будет скатываться и попадать внутрь скульптуры. Но остается конденсат… И когда демонтаж, чуть-чуть задели – крест отвалился, потому что сгнило все. Поэтому будем делать все из нержавейки", - сообщил Афанасьев.
На самом монументе строители восстанавливают леса, частично обрушившиеся во время последнего циклона, сообщил ведущий инженер группы строительного контроля Юрий Беднягин. "Сейчас усиливают леса, восстанавливают утеплитель. Поэтому, я думаю, наверное, уже после Нового года начнем бучардировать (снимать слой краски – Прим. ред.) и так далее. Это практически третий раз восстанавливаются леса, которые нашими ветрами деформируются", - уточнил Беднягин.
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