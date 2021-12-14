https://ria.ru/20211214/nato-1763729061.html

Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток

Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток - РИА Новости, 14.12.2021

Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток

России важно, чтобы Соединенные Штаты не пытались бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России, заявил зампредседателя... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:01

2021-12-14T19:01

2021-12-14T19:09

сша

нато

россия

в мире

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172029_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83dcbf543188b8f7aa49f91fdaca1c05.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. России важно, чтобы Соединенные Штаты не пытались бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook."Важно, чтобы и Вашингтон ... не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России", - сказал он.

https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нато, россия, в мире, дмитрий медведев