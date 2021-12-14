https://ria.ru/20211214/nato-1763729061.html
Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток
Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток - РИА Новости, 14.12.2021
Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток
России важно, чтобы Соединенные Штаты не пытались бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России, заявил зампредседателя... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:01
2021-12-14T19:01
2021-12-14T19:09
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. России важно, чтобы Соединенные Штаты не пытались бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook."Важно, чтобы и Вашингтон ... не пытался бездумно продвигать НАТО на восток или размещать ударные вооружения у границ России", - сказал он.
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сша, нато, россия, в мире, дмитрий медведев
19:01 14.12.2021 (обновлено: 19:09 14.12.2021)
Медведев призвал США не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток
Медведев: для России важно, чтобы США не пытались бездумно продвигать НАТО на восток