https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html
Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО
Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО - РИА Новости, 14.12.2021
Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сделал упор на необходимость предоставления России гарантий... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:21
2021-12-14T18:21
2021-12-14T18:35
в мире
нато
мид германии
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
анналена бербок
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сделал упор на необходимость предоставления России гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток, говорится в сообщении российского МИД."При обсуждении актуальных тем международной повестки с российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России", - отмечается в документе.
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РИА Новости
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в мире, нато, мид германии, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, анналена бербок
18:21 14.12.2021 (обновлено: 18:35 14.12.2021)
Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО
Лавров заявил о необходимости предоставления России гарантий о нерасширении НАТО на восток