https://ria.ru/20211214/nato-1763720666.html

Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО

Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров заявил о необходимости предоставления гарантий о нерасширении НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сделал упор на необходимость предоставления России гарантий... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:21

2021-12-14T18:21

2021-12-14T18:35

в мире

нато

мид германии

россия

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

анналена бербок

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сделал упор на необходимость предоставления России гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток, говорится в сообщении российского МИД."При обсуждении актуальных тем международной повестки с российской стороны упор был сделан на необходимости предоставления нашей стране гарантий безопасности в виде юридически оформленных обязательств о нерасширении НАТО на восток и непродвижении военной инфраструктуры блока к границам России", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211214/nato-1763709018.html

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