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Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии
Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии - РИА Новости, 14.12.2021
Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии
Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, стороны находятся "в параллельных информационных пространствах", заявил посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:02
2021-12-14T15:02
в мире
украина
сша
великобритания
владимир путин
сергей рябков
нато
андрей келин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, стороны находятся "в параллельных информационных пространствах", заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", - сказал Келин в эфире "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, сергей рябков, нато, андрей келин, россия
15:02 14.12.2021
 
Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии

Посол в Великобритании Келин: российскую позицию принципиально не слышат в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, стороны находятся "в параллельных информационных пространствах", заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", - сказал Келин в эфире "Россия 24".
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В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
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В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ПутинСергей РябковНАТОАндрей КелинРоссия
 
 
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