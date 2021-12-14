https://ria.ru/20211214/nato-1763669324.html

Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии

Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии - РИА Новости, 14.12.2021

Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, заявил посол в Британии

Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, стороны находятся "в параллельных информационных пространствах", заявил посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:02

2021-12-14T15:02

2021-12-14T15:02

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владимир путин

сергей рябков

нато

андрей келин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российскую позицию принципиально не слышат в НАТО, стороны находятся "в параллельных информационных пространствах", заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Я не вижу сейчас ни готовности слушать друг друга, ни готовности воспринимать аргументы. Мы сейчас находимся в параллельных информационных пространствах. Дело в том, что нас принципиально не слышат на Западе, не слышат в НАТО", - сказал Келин в эфире "Россия 24".Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений.В министерстве иностранных дел России отмечали планы передать США и другим странам НАТО в ближайшее время наработки по гарантиям безопасности. Как отмечал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

https://ria.ru/20211213/nato-1763406307.html

украина

сша

великобритания

россия

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, сергей рябков, нато, андрей келин, россия