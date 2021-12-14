https://ria.ru/20211214/nasledstvo-1763585007.html

Почему легко лишиться наследства

Юрист рассказал, в каких случаях ваше наследство обнулится - РИА Новости, 14.12.2021

Почему легко лишиться наследства

Наследство сулит не всегда только счастье и решение материальных проблем, но и долги, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T03:18

2021-12-14T03:18

2021-12-14T03:18

общество

жилье

наследство

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155597/39/1555973977_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_5d07bca38f0ca8dc19c4c45a11e70c56.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наследство сулит не всегда только счастье и решение материальных проблем, но и долги, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Собеседник агентства предупреждает, что вместе с наследованием объектов имущества, придется наследовать долги по невыплаченному кредиту или его части, по ипотеке, по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ.Соловьев советует перед тем, как вступать в наследство, изучить все долговые обязательства, который оставил после себя родственник, оценить наследственную массу и свои возможности погасить унаследованные долги.Юрист напоминает, что наследник может по закону отказаться от наследства.

https://realty.ria.ru/20211127/nasledstvo-1760886447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, наследство, россия