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Почему легко лишиться наследства
Юрист рассказал, в каких случаях ваше наследство обнулится - РИА Новости, 14.12.2021
Почему легко лишиться наследства
Наследство сулит не всегда только счастье и решение материальных проблем, но и долги, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:18
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общество
жилье
наследство
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наследство сулит не всегда только счастье и решение материальных проблем, но и долги, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Собеседник агентства предупреждает, что вместе с наследованием объектов имущества, придется наследовать долги по невыплаченному кредиту или его части, по ипотеке, по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ.Соловьев советует перед тем, как вступать в наследство, изучить все долговые обязательства, который оставил после себя родственник, оценить наследственную массу и свои возможности погасить унаследованные долги.Юрист напоминает, что наследник может по закону отказаться от наследства.
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общество, жилье, наследство, россия
03:18 14.12.2021
 
Юрист рассказал, в каких случаях ваше наследство обнулится

Юрист Соловьев предупредил россиян о риске остаться без наследства

© Depositphotos / VitalikRadkoЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Наследство сулит не всегда только счастье и решение материальных проблем, но и долги, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Гражданский кодекс устанавливает, что в состав наследства входят не только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, но и имущественные права и обязанности, проще говоря, долги. Есть и еще одно незыблемое правило — наследство можно принять только целиком, вместе с имеющимися обязательствами. Это означает, что нельзя, например, наследовать квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему", — отмечает эксперт.
Собеседник агентства предупреждает, что вместе с наследованием объектов имущества, придется наследовать долги по невыплаченному кредиту или его части, по ипотеке, по коммунальным платежам и иным взносам в сфере ЖКХ.
Соловьев советует перед тем, как вступать в наследство, изучить все долговые обязательства, который оставил после себя родственник, оценить наследственную массу и свои возможности погасить унаследованные долги.
Юрист напоминает, что наследник может по закону отказаться от наследства.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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