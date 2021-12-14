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В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке

В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке - РИА Новости, 14.12.2021

В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке

Прохожий попал в больницу с ножевым ранением шеи после конфликта на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:09

2021-12-14T17:09

2021-12-14T17:09

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Прохожий попал в больницу с ножевым ранением шеи после конфликта на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на курьера одной из службы доставок в Москве - на видео видна желтая курьерская сумка и следы крови рядом с автобусной остановкой.По информации пресс-службы столичного главка МВД, днем вторника в полицию сообщили о "причинении телесных повреждений гражданину" на Самаркандском бульваре."Возле остановки общественного транспорта между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них острым предметом причинил ранение своему оппоненту", - говорится в сообщении пресс-службы.Подозреваемый в нападении задержан, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, указывает полиция.Как уточнил источник РИА Новости, пострадавший получил тяжелое ранение: по предварительным данным, нож всадили ему в шею.При себе у него была объемистая ручная кладь, но точно ли это был курьер, собеседник агентства уточнить не смог. Мотивы произошедшего выясняются.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва