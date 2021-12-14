https://ria.ru/20211214/napadenie-1763701954.html
В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке
В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке - РИА Новости, 14.12.2021
В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке
Прохожий попал в больницу с ножевым ранением шеи после конфликта на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:09
2021-12-14T17:09
2021-12-14T17:09
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Прохожий попал в больницу с ножевым ранением шеи после конфликта на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на курьера одной из службы доставок в Москве - на видео видна желтая курьерская сумка и следы крови рядом с автобусной остановкой.По информации пресс-службы столичного главка МВД, днем вторника в полицию сообщили о "причинении телесных повреждений гражданину" на Самаркандском бульваре."Возле остановки общественного транспорта между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них острым предметом причинил ранение своему оппоненту", - говорится в сообщении пресс-службы.Подозреваемый в нападении задержан, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, указывает полиция.Как уточнил источник РИА Новости, пострадавший получил тяжелое ранение: по предварительным данным, нож всадили ему в шею.При себе у него была объемистая ручная кладь, но точно ли это был курьер, собеседник агентства уточнить не смог. Мотивы произошедшего выясняются.
https://ria.ru/20211214/serpukhov-1763618668.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве мужчине всадили нож в шею на автобусной остановке
В Москве мужчине всадили нож в шею во время конфликта на автобусной остановке
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости.
Прохожий попал в больницу с ножевым ранением шеи после конфликта на юго-востоке Москвы
, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на курьера одной из службы доставок в Москве - на видео видна желтая курьерская сумка и следы крови рядом с автобусной остановкой.
По информации пресс-службы столичного главка МВД, днем вторника в полицию сообщили о "причинении телесных повреждений гражданину" на Самаркандском бульваре.
"Возле остановки общественного транспорта между двумя гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них острым предметом причинил ранение своему оппоненту", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подозреваемый в нападении задержан, полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, указывает полиция.
Как уточнил источник РИА Новости, пострадавший получил тяжелое ранение: по предварительным данным, нож всадили ему в шею.
При себе у него была объемистая ручная кладь, но точно ли это был курьер, собеседник агентства уточнить не смог. Мотивы произошедшего выясняются.