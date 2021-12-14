https://ria.ru/20211214/nadzor-1763653493.html

Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье

Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2021

Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье

Ведомство по надзору за чистотой и порядком во дворах Московской области создадут на базе регионального Госадмтехнадзора с 1 янвнаря 2022 года, говорится в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:46

2021-12-14T13:46

2021-12-14T13:46

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московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Ведомство по надзору за чистотой и порядком во дворах Московской области создадут на базе регионального Госадмтехнадзора с 1 янвнаря 2022 года, говорится в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Руководить новым ведомством будет Светлана Аипова, которая ранее занимала должность заместителя министра благоустройства. В свою очередь начальник Госадмтехнадзора - главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов перейдет на должность советника губернатора в ранге министра.Министерство благоустройства под руководством Хайкина продолжит благоустраивать существующие и создавать новые общественные территории, парки культуры и отдыха и иные городские пространства, "Парки в лесу".

https://ria.ru/20211213/obekty-1763494927.html

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московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы