https://ria.ru/20211214/nadzor-1763653493.html
Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье
Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2021
Ведомство по надзору за чистотой во дворах создадут в Подмосковье
Ведомство по надзору за чистотой и порядком во дворах Московской области создадут на базе регионального Госадмтехнадзора с 1 янвнаря 2022 года, говорится в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:46
2021-12-14T13:46
2021-12-14T13:46
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КРАСНОГОРСК, 14 дек – РИА Новости. Ведомство по надзору за чистотой и порядком во дворах Московской области создадут на базе регионального Госадмтехнадзора с 1 янвнаря 2022 года, говорится в телеграм-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Руководить новым ведомством будет Светлана Аипова, которая ранее занимала должность заместителя министра благоустройства. В свою очередь начальник Госадмтехнадзора - главный государственный административно-технический инспектор Олег Баженов перейдет на должность советника губернатора в ранге министра.Министерство благоустройства под руководством Хайкина продолжит благоустраивать существующие и создавать новые общественные территории, парки культуры и отдыха и иные городские пространства, "Парки в лесу".
https://ria.ru/20211213/obekty-1763494927.html
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