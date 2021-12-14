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В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов
В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.12.2021
В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов
На двойные спецнадбавки медикам за работу в новогодние праздники понадобится 8 миллиардов рублей, деньги в бюджете на это есть, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:11
2021-12-14T17:11
2021-12-14T18:10
антон силуанов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На двойные спецнадбавки медикам за работу в новогодние праздники понадобится 8 миллиардов рублей, деньги в бюджете на это есть, заявил министр финансов Антон Силуанов.""По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете", - сказал он.
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антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:11 14.12.2021 (обновлено: 18:10 14.12.2021)
В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что в бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам