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В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов

В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.12.2021

В бюджете есть деньги на двойные спецнадбавки медикам, заявил Силуанов

На двойные спецнадбавки медикам за работу в новогодние праздники понадобится 8 миллиардов рублей, деньги в бюджете на это есть, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:11

2021-12-14T17:11

2021-12-14T18:10

антон силуанов

распространение коронавируса

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На двойные спецнадбавки медикам за работу в новогодние праздники понадобится 8 миллиардов рублей, деньги в бюджете на это есть, заявил министр финансов Антон Силуанов.""По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете", - сказал он.

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