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Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники
Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники - РИА Новости, 14.12.2021
Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:05
2021-12-14T17:05
2021-12-14T17:30
распространение коронавируса
общество
владимир путин
врачи
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
антон силуанов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть."Мы в этом году, в 2021, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Ситуация, может быть, не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.Силуанов заверил, что средства на это есть. "По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете", - сказал он.
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общество, владимир путин, врачи, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, антон силуанов
17:05 14.12.2021 (обновлено: 17:30 14.12.2021)
Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники
Президент Путин поручил удвоить спецнадбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники