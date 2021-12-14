https://ria.ru/20211214/nadbavki-1763700483.html

Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники

Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники - РИА Новости, 14.12.2021

Путин поручил удвоить надбавки медикам, борющимся с COVID-19 в праздники

Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:05

2021-12-14T17:05

2021-12-14T17:30

распространение коронавируса

общество

владимир путин

врачи

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

антон силуанов

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину в новогодние праздники удвоить спецнадбавки для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что средства на это есть."Мы в этом году, в 2021, на праздничные дни обеспечили выплату этих спецнадбавок для медработников и социальных работников, которые работали и продолжают работать с ковидными больными, в двойном размере. Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое. Ситуация, может быть, не такая тревожная, как в январе 2021 года, но все-таки она сложная, и люди работают в условиях больших нагрузок", - сказал Путин в ходе совещания с правительством.Силуанов заверил, что средства на это есть. "По оценкам, это будет стоить чуть больше 8 миллиардов рублей, такие ресурсы мы найдем в бюджете", - сказал он.

https://ria.ru/20211214/test-1763698984.html

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