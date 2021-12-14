https://ria.ru/20211214/motorola-1763512840.html

Обзор смартфона Moto G60S: много Motorola за мало денег

Обзор смартфона Moto G60S: много Motorola за мало денег - РИА Новости, 14.12.2021

Обзор смартфона Moto G60S: много Motorola за мало денег

Компания Moto активно предлагает россиянам свои новые смартфоны. В средне-бюджетном классе с "китайцами" будет соперничать за наше внимание Moto G60S... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

2021-12-14T08:00

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости, Кирилл Каримов. Компания Moto активно предлагает россиянам свои новые смартфоны. В средне-бюджетном классе с "китайцами" будет соперничать за наше внимание Moto G60S. Корреспондент РИА Новости протестировал устройство.ДизайнВнешний вид смартфона вряд ли кому-то покажется оригинальным и свежим — рамки экрана широкие, а корпус выполнен из пластика. Последний, как полюбили производители, со специальной фактурой, которая должна быть водоотталкивающей. Разумеется, влагозащиты здесь нет, но вот в руке лежит неплохо, да и грязь с отпечатками не цепляет.Вообще, весь дизайн Moto G60S подчинен идее практичности — на торцах устройства есть аудиоджек, комбинированный слот (с картой памяти) и дополнительная кнопка. Последняя вызывает голосовой ассистент Google, но не может быть переназначена на другое действие.ЭкранMoto G60S достался крупный 6,81-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+. Выбор в пользу LCD-матрицы объясняется тем, что в компании хотели сделать смартфон для тех, кому не нравятся модные ныне OLED. За это пришлось платить не очень высокой яркостью и не таким глубоким черным цветом. Но экран напрочь лишен мерцания и глаза от него не устанут.Дисплей умеет обновлять картинку на частоте 120 Гц — есть и авторежим, в котором система сама выбирает, с какой герцовкой оптимальнее работать матрице. Повышенная частота работает в G60S адекватно, нет ни шлейфов, ни подлагиваний.И еще пару моментов об экране этого смартфона. Во-первых, здесь нет индикатора уведомлений, а ведь матрица не OLED и реализовать полноценный режим "Всегда включен" невозможно. Есть некий аналог в фирменной оболочке AoD, но в нем работает весь экран и об энергосбережении речи не идет. Во-вторых, в Moto G60S частота дискретизации сенсорного слоя составляет 240 Гц, а значит девайс быстрее реагирует на прикосновения пальцев.Производительность, интерфейсы, софтСмартфон работает на платформе среднего уровня — это 12-нанометровый Helio G95. Производитель отмечает, что чип был специально настроен Mediatek для G60S. Вместе с процессором тут трудится и графический ускоритель Mali-G76 MC4.В AnTuTu смартфон выбивает более 300 тысяч "попугаев" — неплохой показатель, многие одноклассники довольствуются более низкими баллами. Платформа ощутимо троттлит под нагрузкой в синтетических тестах, когда производительность может снижаться аж на 30 процентов. Зато нет перегрева — трубка становится едва теплой даже при выполнении ресурсоемких задач.В играх Moto G60S держится уверенным середнячком — максимальные настройки графики не для него, но вот на средних можно чувствовать себя неплохо. Но не везде, например, Genshin Impact смартфон "со скрипом" вытягивает на низких настройках графики — даже с ней бывают просадки во фреймрейта. Но это сложный пример, а вот в тайтлах попроще, вроде PUBG, трубка ведет себя стабильно.Производительности смартфону хватает благодаря и большому количеству памяти — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Последнюю можно расширить microSD. Нужно упомянуть и оболочку ОС — Moto сделала надстройку максимально приближенную к "чистому" Android 11, но с рядом интересных особенностей собранных в специальном пункте. Например, тут есть расширенное управление жестами — запуск фонарика встряхиванием или камеры.Смартфон получил россыпь беспроводных интерфейсов — есть тут и любимый россиянами чип NFC для бесконтактной оплаты. И, что тоже важно, в этой модели есть магнитометр, то есть функция компаса будет работать.КамераСмартфон располагает любопытным набором камер. Основной 64-мегапиксельный сенсор соседствует с "шириком" на 8 Мп и двумя вспомогательными датчиками — 5-мегапиксельное макро и боке на 2 Мп. Главная камера получила светосильный объектив с апертурой f/1.7, по умолчанию она снимает в 16 Мп.Основной датчик выдает снимки приличного качества с широким динамическим диапазоном и адекватным балансом белого. Возможно, производитель несколько перестарался с цветопередачей, которая тут слишком яркая — но пользователям такое нравится. Как и режим точечного цвета, который от смартфона к смартфону Moto становится совершеннее. Вечером, если окружающее освещение позволяет, на эту камеру можно снимать и без ночного режима. Последний эффективен, но почему-то не работает на сверхширокоугольной камере. Последняя неплоха, но вот пользоваться ей стоит лишь при хорошем свете, в сумерках качество невысокое.Интересно, что смартфон в отличие от прямых конкурентов, умеет снимать видео в 4K при 30 кадрах в секунду — многие "чисто китайские" модели на аналогичной платформе такого не умеют.Безопасность и автономная работаРаспознавание лица для разблокировки здесь полностью лежит на фронтальной 16-мегапиксельной камере. Работает система быстро и без сбоев, алгоритм настроен хорошо. А вот сканер отпечатков на крышке смартфона выглядит уже архаично — нет, он отлично справляется с распознаванием пальцев, да еще и может быть использован, как кнопка навигации. Но в 2021 году хочется видеть датчик в кнопке включения.Moto G60S получил батарейку объемом 5000 мАч, что вкупе с легкой оболочкой и не самой мощной платформой сулит завидную автономность. В реальности же смартфон демонстрирует стандартные результаты — к концу дня, пожалуйте на зарядку с остатком в 20-25 процентов. О двух днях полноценной работы говорить, к сожалению, не приходится.Отчасти это компенсирует быстрая 50-ваттная зарядка. По меркам класса она сверхбыстрая, у редкого конкурента есть хотя бы 30 Вт, а стандартом считается 18-20-ваттные блоки питания. Последний не просто есть в коробке с Moto, он еще и необычен функционально — на зарядке есть одновременно USB-A и USB-С. При желании, от стандартного блока питания можно заряжать сразу два гаджета (но тогда мощность располовинится). А на то, чтобы полностью восстановить емкость аккумулятора G60S уходит примерно 40-45 минут.ИтогоMoto медленно, но верно вгрызается в российский рынок. G60S уже играет на территории "истинных китайцев", у которых много различных вариаций и серий среднебюджетных трубок на любой вкус. Предложение от "Моторолы" понравится не только тем, кто помнит славный бренд, но и ищет сбалансированный смартфон, пусть и с не самым свежим дизайном.Ценник в 18 999 рублей без акций и скидок добавит привлекательности смартфону, особенно, если нужна трубка с большим экраном.

https://ria.ru/20211122/realme-1760140787.html

https://ria.ru/20210113/motorola-1591569946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google android, motorola mobility , google