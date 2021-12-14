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Российский рынок акций рухнул до минимума с марта
Российский рынок акций рухнул до минимума с марта - РИА Новости, 14.12.2021
Российский рынок акций рухнул до минимума с марта
Российский рынок акций отреагировал падением на ухудшение конъюнктуры внешних рынков и сохранение геополитических рисков. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:42
2021-12-14T09:30
экономика
новолипецкий металлургический комбинат
сша
brent
московская биржа
афк "система"
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал падением на ухудшение конъюнктуры внешних рынков и сохранение геополитических рисков.Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков в раннюю утреннюю сессию также способствует резким ценовым движениям.Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:47 мск падал на 4,9% — до 3444 пунктов. Несколькими минутами ранее он обновил минимум с марта, провалившись до 3352,53 пункта. Основная сессия понедельника закрылась на отметке 3618,31 пункта.Акции АФК "Система" падают на 9,9%, бумаги "Норникеля" — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%.В свою очередь, нефть марки Brent дешевеет на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в пределах 0,15%, азиатские рынки в основном снижаются в пределах 1,3%.Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
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экономика, новолипецкий металлургический комбинат, сша, brent, московская биржа, афк "система", цены на нефть, россия
07:42 14.12.2021 (обновлено: 09:30 14.12.2021)
 
Российский рынок акций рухнул до минимума с марта

Биржевые индексы российских компаний по итогам утренних торгов потеряли более 4%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтойка ресепшена на Московской бирже
Стойка ресепшена на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российский рынок акций отреагировал падением на ухудшение конъюнктуры внешних рынков и сохранение геополитических рисков.
Невысокая ликвидность из-за небольшого присутствия игроков в раннюю утреннюю сессию также способствует резким ценовым движениям.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:47 мск падал на 4,9% — до 3444 пунктов. Несколькими минутами ранее он обновил минимум с марта, провалившись до 3352,53 пункта. Основная сессия понедельника закрылась на отметке 3618,31 пункта.
Акции АФК "Система" падают на 9,9%, бумаги "Норникеля" — на 9,5%, НЛМК — на 9,2%, "Русала" — на 9,1%.
В свою очередь, нефть марки Brent дешевеет на 0,4% — до 74,1 доллара за баррель. Фьючерсы на основные фондовые индексы США поднимаются в пределах 0,15%, азиатские рынки в основном снижаются в пределах 1,3%.
Московская биржа с 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9:50 до 18:50 мск — именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня — с 7:00 до 23:50 мск — также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2).
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 17:41
Курс рубля обновил максимумы к доллару и евро
 
ЭкономикаНоволипецкий металлургический комбинатСШАBrentМосковская биржаАФК "Система"Цены на нефтьРоссия
 
 
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