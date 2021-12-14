18:44 14.12.2021 (обновлено: 18:50 14.12.2021)
Кабмин Молдавии отказался помогать "Молдовагазу" гасить долг "Газпрому"
Премьер Молдавии Гаврилица: кабмин не будет помогать "Молдовагазу" гасить долг по газу
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге во вторник, что правительство республики помогло "Молдовагазу" погасить долг "Газпрому" за октябрь, но в будущем компания должна справляться с выплатами сама.
Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, но до 20 декабря нужно оплатить еще и половину стоимости природного газа, потребленного в декабре. При этом "Молдовагаз" просит небытовых потребителей рассмотреть возможности авансовой платы за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не возникло новой задолженности перед "Газпромом".
"В протоколе, который был подписан (с "Газпромом" в октябре - ред.), были оговорена плата за октябрь, дальше за обеспечение выплат "Газпрому" отвечает компания "Молдовагаз", - заявила Гаврилица, отвечая на вопрос, будет ли помогать правительство в случае повторения проблемы с погашением платежа "Газпрому".
Ранее в правительстве объяснили, что выделили средства для погашения долга, который возник из-за повышения тарифа, однако власти не готовы на постоянной основе оказывать финансовую поддержку компании "Молдовагаз".
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.
В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.