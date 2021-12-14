https://ria.ru/20211214/moldovagaz-1763726165.html

Кабмин Молдавии отказался помогать "Молдовагазу" гасить долг "Газпрому"

Кабмин Молдавии отказался помогать "Молдовагазу" гасить долг "Газпрому" - РИА Новости, 14.12.2021

Кабмин Молдавии отказался помогать "Молдовагазу" гасить долг "Газпрому"

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге во вторник, что правительство республики помогло "Молдовагазу" погасить долг "Газпрому" за октябрь, но в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:44

2021-12-14T18:44

2021-12-14T18:50

экономика

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КИШИНЕВ, 14 дек - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге во вторник, что правительство республики помогло "Молдовагазу" погасить долг "Газпрому" за октябрь, но в будущем компания должна справляться с выплатами сама.Ранее глава "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания полностью рассчиталась с "Газпромом" за газ, полученный в ноябре, но до 20 декабря нужно оплатить еще и половину стоимости природного газа, потребленного в декабре. При этом "Молдовагаз" просит небытовых потребителей рассмотреть возможности авансовой платы за газ, полученный в первой половине декабря, чтобы не возникло новой задолженности перед "Газпромом"."В протоколе, который был подписан (с "Газпромом" в октябре - ред.), были оговорена плата за октябрь, дальше за обеспечение выплат "Газпрому" отвечает компания "Молдовагаз", - заявила Гаврилица, отвечая на вопрос, будет ли помогать правительство в случае повторения проблемы с погашением платежа "Газпрому".Ранее в правительстве объяснили, что выделили средства для погашения долга, который возник из-за повышения тарифа, однако власти не готовы на постоянной основе оказывать финансовую поддержку компании "Молдовагаз"."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей.В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20211214/gaz-1763605000.html

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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, россия, наталья гаврилица