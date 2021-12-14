https://ria.ru/20211214/modernizatsiya-1763674805.html
Совет при президенте обсудит модернизацию первичного звена здравоохранения
Совет при президенте обсудит модернизацию первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 14.12.2021
Совет при президенте обсудит модернизацию первичного звена здравоохранения
Вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах обсудят на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:19
2021-12-14T15:19
2021-12-14T15:19
общество
здравоохранение
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах обсудят на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого декабря состоится заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Будут, в частности, обсуждаться вопросы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах, а также выполнение планов по возведению объектов капитального строительства в рамках национальных проектов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211214/murashko-1763614801.html
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общество, здравоохранение, россия
Совет при президенте обсудит модернизацию первичного звена здравоохранения
Совет по стратегическому развитию обсудит модернизацию первичного звена здравоохранения