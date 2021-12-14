https://ria.ru/20211214/migranty-1763714739.html

Евросоюз сделал все для усугубления ситуации с мигрантами, заявили в Минске

Евросоюз сделал все для усугубления ситуации с мигрантами, заявили в Минске - РИА Новости, 14.12.2021

Евросоюз сделал все для усугубления ситуации с мигрантами, заявили в Минске

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что европейская дипломатия сделала все, чтобы усугубить проблему миграционного кризиса, но выразил надежду, РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:55

2021-12-14T17:55

2021-12-14T18:07

в мире

белоруссия

мид белоруссии

евросоюз

жозеп боррель

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что европейская дипломатия сделала все, чтобы усугубить проблему миграционного кризиса, но выразил надежду, что ЕС будет выполнять договоренности в интересах решения проблем беженцев.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС "главным успехом европейской дипломатии" в этом году. Он отметил, что "мы сумели остановить потоки мигрантов (из третьих стран – ред.) в Белоруссию и из Белоруссии в ЕС"."Он ни словом не обмолвился, что в текущей ситуации именно Беларусь проявила добрую волю и гуманизм, содействует репатриации, разместила и накормила за свой счет порядка двух тысяч человек, которых со стороны ЕС поливали ядохимикатами и слезоточивым газом. Бравая европейская дипломатия при этом сделала все, чтобы усугубить проблему. А затем в своем стиле прислала делегацию, которая всего наобещала, но ничего не сделала. Так и "победили", - сказал Глаз РИА Новости во вторник.Он подчеркнул, что "без этой самой доброй воли Минска еврочиновник вряд ли смог бы так рапортовать о своем единственном "достижении" за год" . "Мы по-прежнему ожидаем, что Европейский союз вместо злорадства проявит ответственность, пройдет свою часть пути, будет выполнять взятые на себя договоренности в интересах решения проблем людей, что позволит части мигрантов воссоединиться в преддверии новогодних праздников со своими семьями, находящимися в странах ЕС", - добавил пресс-секретарь.Глаз, касаясь заявления главы дипломатии ЕС, отметил, что "очень жаль европейскую дипломатию, если они мыслят такими категориями". "Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия. Прискорбно, что судьбы людей для них – лишь очередное воображаемое поле боя. Проблемы беженцев, их гибель на границе, разделенные семьи, трудности бизнеса в зоне ЧП и транспортный коллапс особо не беспокоят такую европейскую дипломатию. Никаких слов о высоких ценностях и правах человека. Зато речи про победу", - констатировал он.Глаз подчеркнул, что "по существу же Боррель занимается очковтирательством". "Он снова умалчивает главное: за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе. И идут они разными маршрутами", - сказал пресс-секретарь.Он подчеркнул, что "весь мир хорошо помнит кадры 2015 – 2016 годов, когда беженцы месяцами ютились под открытым небом в европейских столицах". "Не говоря уже про продолжающиеся человеческие жертвы в регионе Средиземноморья, Ла-Манша и польских лесах. И это не в Беларуси, а в паре километров от кабинета господина Борреля беженцы зашивали себе рты в попытке привлечь внимание к своим проблемам", - констатировал он.На границе Белоруссии и Польши последнее время скопились тысячи мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211109/migranty-1758214831.html

https://ria.ru/20211117/krizis-1759533971.html

https://ria.ru/20211113/bezviz-1758895113.html

https://ria.ru/20211213/migranty-1763545685.html

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в мире, белоруссия, мид белоруссии, евросоюз, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии