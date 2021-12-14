https://ria.ru/20211214/mid-1763718980.html

Лавров поговорил по телефону с новой главой МИД Германии

Лавров поговорил по телефону с новой главой МИД Германии - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров поговорил по телефону с новой главой МИД Германии

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым с момента вступления в должность, заверила в готовности... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:11

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2021-12-14T18:23

берлин (город)

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела первый телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым с момента вступления в должность, заверила в готовности к открытому и честному диалогу."Телефонный разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Хотим честного и открытого диалога. Территориальная целостность Украины не может быть нарушена. Нужен прогресс в "нормандском формате", - сообщается в Twitter МИД ФРГ.Стороны обсудили предложенную новым правительством ФРГ меру - упрощение визового режима для молодых граждан РФ. Также они обсудили сотрудничество по водородному топливу.

https://ria.ru/20211214/berbok-1763586541.html

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