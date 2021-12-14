https://ria.ru/20211214/medvedev-1763730174.html

Медведев рассказал о последствиях выхода США из Договора по ПРО

Медведев рассказал о последствиях выхода США из Договора по ПРО - РИА Новости, 14.12.2021

Медведев рассказал о последствиях выхода США из Договора по ПРО

Выход США из Договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости, заявил... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:05

2021-12-14T19:05

2021-12-14T19:13

сша

вашингтон (город)

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дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Выход США из Договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook."Выход США из Договора по ПРО закономерно привёл к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона, способствовал увеличению напряжённости во всём мире", - написал Медведев.При этом он отметил, что такое решение США стало для России стимулом к улучшению деятельности ОПК."Для нашей страны такая позиция американцев стала стимулом к улучшению деятельности оборонно-промышленного комплекса, созданию новых образцов вооружений", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20211214/schit-1763730896.html

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вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), москва, дмитрий медведев, россия