Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/meditsina-1763611463.html
Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко
Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.12.2021
Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко
Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, с этим невозможно было бы справиться без применения цифровых технологий, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:40
2021-12-14T10:40
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, с этим невозможно было бы справиться без применения цифровых технологий, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Подобно любому глобальному кризису пандемия потребовала от человечества приспособиться к новым условиям и к тому, как изменилась среда. В первую очередь, изменилось регулирование медицины. Управление здравоохранением пришлось перелицевать и научиться работать по-новому, принимать решения в условиях высокой неопределённости, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, а также ситуация требовала выстраивания абсолютно новых, нестандартных, но быстро адаптирующихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи", - сказал Мурашко на саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.Эти новые направления позволили сделать реальным увеличение скорости процессов без изменения качества, добавил он."С этим вызовом невозможно было бы справиться без нового формата сбора данных, без цифровых инноваций. Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - добавил Мурашко.Речь идёт о таких инновациях, как единый реестр заболевших COVID-19, пояснил министр, "который обеспечил персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах, и это стало прообразом вертикально интегрированной информационной системы для всех инфекционных болезней"."Благодаря регистру все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме реального времени всем участникам процесса и самое главное, исключительно в цифровом формате, позволяющем в том числе делать уже системную быструю аналитику", - пояснил Мурашко.Ключевым ответом на новые вызовы и угрозы, по его словам, стало создание системы мониторинга важнейших показателей системы здравоохранения именно на основе первичных данных."Сегодня это единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и прошедших вакцинацию, включает федеральные, региональные, честные медицинские организации. Таким образом, у нас создалась Единая актуальная база по пациентам в рамках инфекционного заболевания, с которым мы сегодня боремся. Вся эта работа ведётся исключительно в цифровом формате без бумажной документации, а все результаты исследования сразу же попадают в электронную базу, причём в ней есть и возможность для взаимодействия с населением", - сообщил Мурашко.Сейчас этот регистр является прототипом и многих других систем, которые должны фактически сопровождать человека на протяжении всей жизни."Мы должны создавать цифровой профиль человека и сопровождать его на протяжении всей жизни, от момента рождения до исхода", - считает министр.Дневники самонаблюдения, которые сегодня реализованы в рамках вакцинации, стали также важнейшим элементом оценки фармаконадзора, качества и эффективности используемых препаратов, подчеркнул Мурашко."Это уникальный опыт взаимодействия обеспечивает обратную связь с каждым пациентом. Массив регистров обеспечивает нам аналитику в любом необходимом разрезе с декомпозицией до уровня муниципалитета и даже конкретного медицинского учреждения. Это позволяет уйти от классических инструментов регулярной отчетности и перейти к управлению инцидентом на территории РФ по единому принципу", - отметил министр.Он также обратил внимание на технологии искусственного интеллекта."В 2020 году был зарегистрирован первый в России продукт на основе искусственного интеллекта, в августе 2021 их было уже 7, на сегодняшний день 13. Очень быстрый, я бы сказал, скачкообразный, рост. Мы набираем темп, и я убеждён, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на анализ больших данных", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html
https://ria.ru/20211130/protsenko-1761552176.html
https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760395008.html
https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760285067.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:40 14.12.2021
 
Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко: пандемия потребовала изменить регулирование медицины

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, с этим невозможно было бы справиться без применения цифровых технологий, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Подобно любому глобальному кризису пандемия потребовала от человечества приспособиться к новым условиям и к тому, как изменилась среда. В первую очередь, изменилось регулирование медицины. Управление здравоохранением пришлось перелицевать и научиться работать по-новому, принимать решения в условиях высокой неопределённости, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, а также ситуация требовала выстраивания абсолютно новых, нестандартных, но быстро адаптирующихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи", - сказал Мурашко на саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:59
Мурашко назвал приоритеты в работе системы здравоохранения
Эти новые направления позволили сделать реальным увеличение скорости процессов без изменения качества, добавил он.
"С этим вызовом невозможно было бы справиться без нового формата сбора данных, без цифровых инноваций. Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - добавил Мурашко.
Речь идёт о таких инновациях, как единый реестр заболевших COVID-19, пояснил министр, "который обеспечил персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах, и это стало прообразом вертикально интегрированной информационной системы для всех инфекционных болезней".
"Благодаря регистру все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме реального времени всем участникам процесса и самое главное, исключительно в цифровом формате, позволяющем в том числе делать уже системную быструю аналитику", - пояснил Мурашко.
Главный врач городской клинической больницы № 40, Герой России Денис Проценко выступает на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 22:15Распространение коронавируса
Проценко рассказал о работе системы здравоохранения во время пандемии
Ключевым ответом на новые вызовы и угрозы, по его словам, стало создание системы мониторинга важнейших показателей системы здравоохранения именно на основе первичных данных.
"Сегодня это единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и прошедших вакцинацию, включает федеральные, региональные, честные медицинские организации. Таким образом, у нас создалась Единая актуальная база по пациентам в рамках инфекционного заболевания, с которым мы сегодня боремся. Вся эта работа ведётся исключительно в цифровом формате без бумажной документации, а все результаты исследования сразу же попадают в электронную базу, причём в ней есть и возможность для взаимодействия с населением", - сообщил Мурашко.
Сейчас этот регистр является прототипом и многих других систем, которые должны фактически сопровождать человека на протяжении всей жизни.
"Мы должны создавать цифровой профиль человека и сопровождать его на протяжении всей жизни, от момента рождения до исхода", - считает министр.
Интервью мэра Москвы Сергея Собянина РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:42Распространение коронавируса
Собянин рассказал о развитии московского здравоохранения в пандемию
Дневники самонаблюдения, которые сегодня реализованы в рамках вакцинации, стали также важнейшим элементом оценки фармаконадзора, качества и эффективности используемых препаратов, подчеркнул Мурашко.
"Это уникальный опыт взаимодействия обеспечивает обратную связь с каждым пациентом. Массив регистров обеспечивает нам аналитику в любом необходимом разрезе с декомпозицией до уровня муниципалитета и даже конкретного медицинского учреждения. Это позволяет уйти от классических инструментов регулярной отчетности и перейти к управлению инцидентом на территории РФ по единому принципу", - отметил министр.
Он также обратил внимание на технологии искусственного интеллекта.
"В 2020 году был зарегистрирован первый в России продукт на основе искусственного интеллекта, в августе 2021 их было уже 7, на сегодняшний день 13. Очень быстрый, я бы сказал, скачкообразный, рост. Мы набираем темп, и я убеждён, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на анализ больших данных", - резюмировал министр.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 10:04
Правительство увеличило нескольким регионам субвенции на здравоохранение
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
00:56Бывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова
Лента новостейМолния
Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектамБывшая соратница Закаева вернулась в Чечню по приглашению Кадырова