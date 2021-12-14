https://ria.ru/20211214/meditsina-1763611463.html

Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко

Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко - РИА Новости, 14.12.2021

Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, заявил Мурашко

Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, с этим невозможно было бы справиться без применения цифровых технологий, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:40

2021-12-14T10:40

2021-12-14T10:40

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пандемия потребовала изменить регулирование медицины, с этим невозможно было бы справиться без применения цифровых технологий, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Подобно любому глобальному кризису пандемия потребовала от человечества приспособиться к новым условиям и к тому, как изменилась среда. В первую очередь, изменилось регулирование медицины. Управление здравоохранением пришлось перелицевать и научиться работать по-новому, принимать решения в условиях высокой неопределённости, повысить скорость реагирования и принятия управленческих решений, а также ситуация требовала выстраивания абсолютно новых, нестандартных, но быстро адаптирующихся под изменение ситуации технологий медицинской помощи", - сказал Мурашко на саммите QS Subject Focus Summit Medicine 2021.Эти новые направления позволили сделать реальным увеличение скорости процессов без изменения качества, добавил он."С этим вызовом невозможно было бы справиться без нового формата сбора данных, без цифровых инноваций. Уровень проникновения информационных технологий в организацию здравоохранения, достигнутый до пандемии, позволил в кратчайшие сроки создать цифровую систему", - добавил Мурашко.Речь идёт о таких инновациях, как единый реестр заболевших COVID-19, пояснил министр, "который обеспечил персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах, и это стало прообразом вертикально интегрированной информационной системы для всех инфекционных болезней"."Благодаря регистру все данные аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме реального времени всем участникам процесса и самое главное, исключительно в цифровом формате, позволяющем в том числе делать уже системную быструю аналитику", - пояснил Мурашко.Ключевым ответом на новые вызовы и угрозы, по его словам, стало создание системы мониторинга важнейших показателей системы здравоохранения именно на основе первичных данных."Сегодня это единая цифровая платформа охватывает не только заболевших коронавирусом, но и прошедших вакцинацию, включает федеральные, региональные, честные медицинские организации. Таким образом, у нас создалась Единая актуальная база по пациентам в рамках инфекционного заболевания, с которым мы сегодня боремся. Вся эта работа ведётся исключительно в цифровом формате без бумажной документации, а все результаты исследования сразу же попадают в электронную базу, причём в ней есть и возможность для взаимодействия с населением", - сообщил Мурашко.Сейчас этот регистр является прототипом и многих других систем, которые должны фактически сопровождать человека на протяжении всей жизни."Мы должны создавать цифровой профиль человека и сопровождать его на протяжении всей жизни, от момента рождения до исхода", - считает министр.Дневники самонаблюдения, которые сегодня реализованы в рамках вакцинации, стали также важнейшим элементом оценки фармаконадзора, качества и эффективности используемых препаратов, подчеркнул Мурашко."Это уникальный опыт взаимодействия обеспечивает обратную связь с каждым пациентом. Массив регистров обеспечивает нам аналитику в любом необходимом разрезе с декомпозицией до уровня муниципалитета и даже конкретного медицинского учреждения. Это позволяет уйти от классических инструментов регулярной отчетности и перейти к управлению инцидентом на территории РФ по единому принципу", - отметил министр.Он также обратил внимание на технологии искусственного интеллекта."В 2020 году был зарегистрирован первый в России продукт на основе искусственного интеллекта, в августе 2021 их было уже 7, на сегодняшний день 13. Очень быстрый, я бы сказал, скачкообразный, рост. Мы набираем темп, и я убеждён, что уже в ближайшем будущем сможем использовать эти технологии на постоянной основе протоколов оказания медицинской помощи, цифровых клинических рекомендаций, опираясь на анализ больших данных", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html

https://ria.ru/20211130/protsenko-1761552176.html

https://ria.ru/20211123/zdravookhranenie-1760395008.html

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