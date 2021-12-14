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https://ria.ru/20211214/matematika-1763585953.html
Британцев заставили решать русские задач
Британцы оценили российские задачи по математике - РИА Новости, 14.12.2021
Британцев заставили решать русские задач
Россия уже давно является мировым лидером в популяризации математики, пишет британская газета The Guardian. В преддверии Международного конгресса математиков,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T01:53
2021-12-14T01:53
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уже давно является мировым лидером в популяризации математики, пишет британская газета The Guardian. В преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в июле 2022 года в Санкт-Петербурге, издание предложило своим читателям три задачи от организаторов мероприятия, являющихся "замечательным примером русского стиля" в точных науках.В первой задаче фигурируют кошка, черепаха и стол, высоту которого надо определить после того, как животных поменяли местами. Вторая задача основана на принципе кругового мышления, третья – на математических передвижениях.В комментариях к статье читатели оценили предложенные головоломки и предложили способы их решения."Мне они, скорее, понравились", - отметил bofbof."Как здорово располагать свободным временем, чтобы доказать, что мозг действительно работает!", - предположил Paulmckeown."Необходимо подумать", - написал jtappin."Как только вы поймете, что информации для решения достаточно, решение будет простым", - пишет Couvent."Логическое рассуждение проходит те же этапы, что и математическое решение, даже если вы этого не понимаете", - резюмировал ChristopherCundiff.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, великобритания, россия
01:53 14.12.2021
 
Британцы оценили российские задачи по математике

Читателей The Guardian восхитили российские задачи по математике

© Depositphotos / ronstikРасчеты на доске
Расчеты на доске - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / ronstik
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия уже давно является мировым лидером в популяризации математики, пишет британская газета The Guardian. В преддверии Международного конгресса математиков, который состоится в июле 2022 года в Санкт-Петербурге, издание предложило своим читателям три задачи от организаторов мероприятия, являющихся "замечательным примером русского стиля" в точных науках.
В первой задаче фигурируют кошка, черепаха и стол, высоту которого надо определить после того, как животных поменяли местами. Вторая задача основана на принципе кругового мышления, третья – на математических передвижениях.
В комментариях к статье читатели оценили предложенные головоломки и предложили способы их решения.
"Мне они, скорее, понравились", - отметил bofbof.
"Как здорово располагать свободным временем, чтобы доказать, что мозг действительно работает!", - предположил Paulmckeown.
"Необходимо подумать", - написал jtappin.
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"Как только вы поймете, что информации для решения достаточно, решение будет простым", - пишет Couvent.
"Логическое рассуждение проходит те же этапы, что и математическое решение, даже если вы этого не понимаете", - резюмировал ChristopherCundiff.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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