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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина - РИА Новости, 14.12.2021

Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина

21 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Максима ТОПИЛИНА, посвященный итогам работы Комитета в осеннюю сессию 2021 года и планам на 2022 год.

2021-12-14T13:09

2021-12-14T13:09

2021-12-14T13:09

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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