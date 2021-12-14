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Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина
Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина - РИА Новости, 14.12.2021
Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина
21 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Максима ТОПИЛИНА, посвященный итогам работы Комитета в осеннюю сессию 2021 года и планам на 2022 год.
2021-12-14T13:09
2021-12-14T13:09
2021-12-14T13:09
анонсы
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анонсы
Онлайн-брифинг главы Комитета ГД по экономической политике Максима Топилина
21 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-брифинг председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике Максима ТОПИЛИНА, посвященный итогам работы Комитета в осеннюю сессию 2021 года и планам на 2022 год.