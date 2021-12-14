https://ria.ru/20211214/liviya-1763756609.html

Лавров заявил о важности участия в выборах в Ливии представителей всех сил

Лавров заявил о важности участия в выборах в Ливии представителей всех сил - РИА Новости, 14.12.2021

Лавров заявил о важности участия в выборах в Ливии представителей всех сил

Для России в приоритете не формальное соблюдение сроков проведения выборов в Ливии, а возможность участия в них представителей всех ведущих политических сил и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:16

2021-12-14T23:16

2021-12-14T23:16

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Для России в приоритете не формальное соблюдение сроков проведения выборов в Ливии, а возможность участия в них представителей всех ведущих политических сил и признание ими результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Была назначена дата – 24 декабря. Надеюсь, она будет выдержана. Приоритетом для нас является не формальное соблюдение какого-то срока, а содержательное обеспечение выборов таким образом, чтобы в них могли принять участие представители всех ведущих политических сил и результаты ими же всеми признавались. Скажу честно и открыто, что с этой точки зрения, даже если будет небольшая задержка или перенос сроков, не вижу в этом большой беды", - сказал он в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".Главное, указал министр, "чтобы все "шероховатости", которые сейчас проявляются в рамках подготовки к выборам, были устранены"."Имею в виду инклюзивность участников этого процесса и списка кандидатов. Были попытки избирательных органов Ливии не допускать кого-то к выборам, потом эти решения пересматривались. Надеюсь, что будут допущены все", - подчеркнул он.Заявления на регистрацию для участия в выборах в Ливии подали 98 человек. Среди наиболее известных претендентов - командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, председатель Палаты представителей Ливии Акиля Салех, действующий глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абдельхамид Дбейба, сын экс-лидера Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи, а также бывший глава МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага.Парламентские и президентские выборы в Ливии запланированы на 24 декабря. В стране действует Правительство народного единства и президентский совет, которые исполняют свои обязанности с 15 марта, находясь в Триполи. До недавнего времени в Ливии параллельно существовали два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующееся поддержкой Ливийской национальной армии и законно избранного парламента временное правительство на востоке страны.

https://ria.ru/20211208/liviya-1762797003.html

https://ria.ru/20211020/libya-1755271014.html

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в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, сергей лавров, халифа хафтар, россия