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Липецкая область
https://ria.ru/20211214/lift-1763655445.html
В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха
В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха - РИА Новости, 14.12.2021
В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха
В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:02
2021-12-14T14:02
липецкая область
общество
елец
липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона планируют установить такие же лифты и в других домах региона, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что это первый лифт, оборудованный ультра-фиолетовым обеззараживателем, действующим по принципу облучения рециркулируемого воздуха и поверхностей УФ-излучением.По словам экспертов, эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85% - это важный показатель в сложившейся эпидемиологической ситуации.Артамонов отметил, что стоимость работ по установке нового лифта составила около 2,5 миллионов рублей, то есть всего на 5% дороже стандартного лифтового оборудования.Он также уточнил, что в этом году в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта отремонтированы 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца. В 2022 году в регионе на условиях софинансирования предполагается капитально отремонтировать более 30 лифтов, отработавших свой срок. Финансирование будет осуществляться из трёх источников: более 60% средств выделят федеральный и областной бюджеты, оставшиеся 40% - региональный Фонд капитального ремонта.
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общество, елец, липецк, липецкая область, игорь артамонов
14:02 14.12.2021
 

В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПервый лифт с УФ-обеззараживателем в Липецке
Первый лифт с УФ-обеззараживателем в Липецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона планируют установить такие же лифты и в других домах региона, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Он уточнил, что это первый лифт, оборудованный ультра-фиолетовым обеззараживателем, действующим по принципу облучения рециркулируемого воздуха и поверхностей УФ-излучением.
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиПервый лифт с УФ-обеззараживателем в Липецке
Первый лифт с УФ-обеззараживателем в Липецке - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Первый лифт с УФ-обеззараживателем в Липецке
По словам экспертов, эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85% - это важный показатель в сложившейся эпидемиологической ситуации.
Артамонов отметил, что стоимость работ по установке нового лифта составила около 2,5 миллионов рублей, то есть всего на 5% дороже стандартного лифтового оборудования.
"Мы рассматриваем возможность установки таких лифтов и в других многоэтажных домах области, где запланирован капитальный ремонт. Комфорт и здоровье людей очень важны, но решение мы будем принимать по результатам работы пилотного лифта", -прокомментировал губернатор.
Он также уточнил, что в этом году в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта отремонтированы 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца. В 2022 году в регионе на условиях софинансирования предполагается капитально отремонтировать более 30 лифтов, отработавших свой срок. Финансирование будет осуществляться из трёх источников: более 60% средств выделят федеральный и областной бюджеты, оставшиеся 40% - региональный Фонд капитального ремонта.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 14:49Липецкая область
Почти две тысячи семей воспользовались соцконтрактом в Липецкой области
 
Липецкая областьОбществоЕлецЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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