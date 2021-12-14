https://ria.ru/20211214/lift-1763655445.html

В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха

В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха - РИА Новости, 14.12.2021

В липецком доме поставили лифт, оснащенный системой обеззараживания воздуха

В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:02

2021-12-14T14:02

2021-12-14T14:02

липецкая область

общество

елец

липецк

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763655429_0:88:1000:651_1920x0_80_0_0_677ec078b667023f1451315609b9eb2c.jpg

ЛИПЕЦК, 14 дек – РИА Новости. В Липецке в рамках программы капремонта многоквартирных домов смонтировали первый лифт с функцией обеззараживания воздуха. для борьбы с COVID-19 власти региона планируют установить такие же лифты и в других домах региона, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.Он уточнил, что это первый лифт, оборудованный ультра-фиолетовым обеззараживателем, действующим по принципу облучения рециркулируемого воздуха и поверхностей УФ-излучением.По словам экспертов, эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85% - это важный показатель в сложившейся эпидемиологической ситуации.Артамонов отметил, что стоимость работ по установке нового лифта составила около 2,5 миллионов рублей, то есть всего на 5% дороже стандартного лифтового оборудования.Он также уточнил, что в этом году в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта отремонтированы 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца. В 2022 году в регионе на условиях софинансирования предполагается капитально отремонтировать более 30 лифтов, отработавших свой срок. Финансирование будет осуществляться из трёх источников: более 60% средств выделят федеральный и областной бюджеты, оставшиеся 40% - региональный Фонд капитального ремонта.

https://ria.ru/20211213/sotskontrakt-1763475635.html

елец

липецк

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, елец, липецк, липецкая область, игорь артамонов