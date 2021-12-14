https://ria.ru/20211214/kurs-1763643468.html
Официальный курс евро на среду снизился на четыре копейки
Официальный курс евро на среду снизился на четыре копейки - РИА Новости, 14.12.2021
Официальный курс евро на среду снизился на четыре копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,61 копейки - до 82,8299 рубля, курс доллара вырос на 5,91 копейки - до 73,4698 рубля, РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:16
2021-12-14T13:16
2021-12-14T13:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
евро
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_0:175:3072:1903_1920x0_80_0_0_f8a226d8cc4c2ac495fd17b566a21e51.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,61 копейки - до 82,8299 рубля, курс доллара вырос на 5,91 копейки - до 73,4698 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 1,62 копейки, составив 77,6818 рубля.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965131_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_7d7846038c3f6ffda9811ba2adb5d204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:16 14.12.2021 (обновлено: 13:17 14.12.2021)
Официальный курс евро на среду снизился на четыре копейки
Официальный курс евро на среду снизился на 3,61 копейки, до 82,83 рубля