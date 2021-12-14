https://ria.ru/20211214/kultura-1763690246.html

Самарский губернатор встретился с обладателями грантов в области культуры

Самарский губернатор встретился с обладателями грантов в области культуры - РИА Новости, 14.12.2021

Самарский губернатор встретился с обладателями грантов в области культуры

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретились с получателями грантов в области... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:29

2021-12-14T16:29

2021-12-14T16:29

самарская область

дмитрий азаров

владимир путин

президентский фонд культурных инициатив

роман карманов

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САМАРА, 14 дек – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов встретились с получателями грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщает пресс-служба правительства региона."Во вторник, 14 декабря, губернатор Дмитрий Азаров вместе с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым провел встречу с победителями первого конкурса президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на встрече участники со всей Самарской области обсудили вопросы реализации проектов, получивших грантовую поддержку, и перспективы дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий.Азаров напомнил, что в регионе развивается ряд масштабных проектов в области культуры и творчества, успешно реализуется нацпроект "Культура". "Конечно, в сфере развития креативных индустрий мы хотели бы занять лидирующие позиции. И мы стараемся создать для этого условия. Здесь, конечно, предстоит еще много работы, но за три года нам удалось, в том числе благодаря тому, что у людей появляются новые возможности самореализовываться в Самарской области, изменить миграционный баланс нашего региона. Это серьезный индикатор того, что мы движемся в правильном направлении", - цитирует губернатора пресс-служба.По данным облправительства, Самарская область является одним из лидирующих регионов по динамике развития креативных индустрий. Объем данного вида предпринимательства в 2020 году достигал 4,3% ВРП при среднем по стране – не более 2,5% в ВВП. В этом сегменте экономики в Самарской области работает 14,3 тысячи предприятий и организаций, на которых занято более 32 тысяч человек. С целью поддержки сферы по инициативе Азарова был разработан и в сентябре 2021 года принят региональный закон о развитии креативных индустрий.Карманов в свою очередь отметил, что многие проекты, которые помогает реализовывать конкурс, направлены на то, чтобы люди могли жить, работать и заниматься творчеством в родном городе. "Уверен, что все самарские победители конкурса реализуют свои инициативы, добьются предполагаемого эффекта и по итогам войдут в топ-100 лучших культурных практик", - приводит слова Карманова пресс-служба.Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года по указу главы государства Владимира Путина с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В июне Фондом был объявлен первый конкурс на получение грантов для реализации инициатив по восьми направлениям. Победителями стали 33 участника из Самарской области, получив гранты из средств федерального бюджета на общую сумму более 90 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211213/avtomobili-1763472768.html

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самарская область

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самарская область, дмитрий азаров, владимир путин, президентский фонд культурных инициатив, роман карманов