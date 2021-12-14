https://ria.ru/20211214/krazha-1763646352.html

Допрос кассирши из Ачинска, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей. Видео

Появилось видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в крупной краже - РИА Новости, 14.12.2021

Допрос кассирши из Ачинска, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей. Видео

Министерство внутренних дел опубликовало видео с кассиршей из Ачинска Красноярского края, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:09

2021-12-14T13:09

2021-12-14T18:33

происшествия

ачинск

красноярский край

ирина волк

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео с кассиршей из Ачинска Красноярского края, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка.На кадрах видно, как следователь зачитывает женщине ее права. Сама она, надев на голову капюшон, сидит напротив.На прошлой неделе из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Полиция заподозрила одну из работниц.В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.Сегодня в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась.

https://ria.ru/20210719/moskva-1741941629.html

ачинск

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Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД 2021-12-14T13:09 true PT0M29S

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происшествия, ачинск, красноярский край, ирина волк