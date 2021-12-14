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Допрос кассирши из Ачинска, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей. Видео
Появилось видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в крупной краже - РИА Новости, 14.12.2021
Допрос кассирши из Ачинска, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей. Видео
Министерство внутренних дел опубликовало видео с кассиршей из Ачинска Красноярского края, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:09
2021-12-14T13:09
2021-12-14T18:33
происшествия
ачинск
красноярский край
ирина волк
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео с кассиршей из Ачинска Красноярского края, подозреваемой в хищении более 20 миллионов рублей из отделения банка.На кадрах видно, как следователь зачитывает женщине ее права. Сама она, надев на голову капюшон, сидит напротив.На прошлой неделе из офиса финансовой организации пропали 15 миллионов рублей, 49,5 тысячи долларов и 49,2 тысячи евро. Полиция заподозрила одну из работниц.В тот же день ее мать заявила о пропаже дочери. Ее объявили в розыск и возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание за это преступление — десять лет лишения свободы.Сегодня в МВД сообщили, что подозреваемая в хищении сдалась.
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Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД
Кассир, похитившая из банка в Ачинске более 20 млн рублей, сдалась полиции. Кадры МВД
2021-12-14T13:09
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PT0M29S
РИА Новости
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происшествия, ачинск, красноярский край, ирина волк
13:09 14.12.2021 (обновлено: 18:33 14.12.2021)
Появилось видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в крупной краже
МВД показало видео допроса кассирши из Ачинска, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей