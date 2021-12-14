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В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины
В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины - РИА Новости, 14.12.2021
В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины
Медсестра из Красноярска, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19, стала фигурантом еще одного дела об уничтожении 12 доз препарата,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:16
2021-12-14T06:16
2021-12-14T06:16
происшествия
красноярск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Медсестра из Красноярска, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19, стала фигурантом еще одного дела об уничтожении 12 доз препарата, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве ранее сообщали, что медсестра еще в июле подделала два сертификата о прививке и передала их гражданам. Было возбуждено дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы."В Красноярске медицинская сестра, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против коронавирусной инфекции, стала фигурантом еще одного уголовного дела… В ходе расследования уголовного дела дознавателями было установлено, что злоумышленница уничтожила 12 доз препарата", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовно дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества. Максимальное наказание статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html
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происшествия, красноярск, красноярский край
В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины
Подозреваемая в подделке сертификатов медсестра из Красноярска уничтожила 12 доз вакцины