https://ria.ru/20211214/krasnoyarsk-1763590658.html

В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины

В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины - РИА Новости, 14.12.2021

В Красноярске медсестра уничтожила 12 доз вакцины

Медсестра из Красноярска, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19, стала фигурантом еще одного дела об уничтожении 12 доз препарата,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:16

2021-12-14T06:16

2021-12-14T06:16

происшествия

красноярск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Медсестра из Красноярска, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против COVID-19, стала фигурантом еще одного дела об уничтожении 12 доз препарата, сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю.В ведомстве ранее сообщали, что медсестра еще в июле подделала два сертификата о прививке и передала их гражданам. Было возбуждено дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы."В Красноярске медицинская сестра, подозреваемая в подделке сертификатов о прививке против коронавирусной инфекции, стала фигурантом еще одного уголовного дела… В ходе расследования уголовного дела дознавателями было установлено, что злоумышленница уничтожила 12 доз препарата", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовно дело по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества. Максимальное наказание статьи предполагает лишение свободы на срок до двух лет. Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

https://ria.ru/20210720/sertifikat-1742042724.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край