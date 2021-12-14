https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763730532.html

Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова

Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова - РИА Новости, 14.12.2021

Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова

Коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности, принятие ограничений нужно для сохранения населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:09

2021-12-14T19:09

2021-12-14T19:09

распространение коронавируса

общество

госдума рф

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности, принятие ограничений нужно для сохранения населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ковидная инфекция - инфекция необычная. Она отнесена ко второй группе патогенности, а это значит, что мы имеем дело с инфекцией, которая вызывает большое количество заболеваемости, сильно распространяется и, хуже того, приводит к летальному исходу", - сказала вице-премьер, выступая в Госдуме.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.

https://ria.ru/20211206/maska-1762308319.html

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общество, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19