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Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова
Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова - РИА Новости, 14.12.2021
Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова
Коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности, принятие ограничений нужно для сохранения населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:09
2021-12-14T19:09
2021-12-14T19:09
распространение коронавируса
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госдума рф
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Коронавирусная инфекция отнесена ко второй группе патогенности, принятие ограничений нужно для сохранения населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ковидная инфекция - инфекция необычная. Она отнесена ко второй группе патогенности, а это значит, что мы имеем дело с инфекцией, которая вызывает большое количество заболеваемости, сильно распространяется и, хуже того, приводит к летальному исходу", - сказала вице-премьер, выступая в Госдуме.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.
https://ria.ru/20211206/maska-1762308319.html
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общество, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Коронавирус отнесли ко второй группе патогенности, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова заявила, что коронавирус отнесли ко второй группе патогенности