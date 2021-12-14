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Голикова отметила рост числа больных COVID-19 под наблюдением в 11 регионах

Голикова отметила рост числа больных COVID-19 под наблюдением в 11 регионах - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова отметила рост числа больных COVID-19 под наблюдением в 11 регионах

В 11 регионах РФ наблюдается рост находящихся под наблюдением врачей пациентов с ковид, в Ингушетии - свыше 35%, на Сахалине - 25%, заявила вице-премьер Татьяна РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:15

2021-12-14T17:15

2021-12-14T17:15

распространение коронавируса

общество

сахалинская область

республика ингушетия

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирусы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В 11 регионах РФ наблюдается рост находящихся под наблюдением врачей пациентов с ковид, в Ингушетии - свыше 35%, на Сахалине - 25%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас общее количество пациентов, которые находятся под наблюдением (врачей - ред.) составляет 745 тысяч. 79,2% от этого количества - это граждане, которые находятся на амбулаторном лечении, остальные - на стационарном. В рамках оказания амбулаторной медицинской помощи, снижение количества граждан составило 15%, по стационарной помощи - 10%. При этом в 11 регионах мы видим рост числа находящихся под наблюдением, наибольший рост свыше 15% сегодня в 2 регионах - это Республика Ингушетия - 35%, и Сахалинская область - 25%", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

сахалинская область

республика ингушетия

россия

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