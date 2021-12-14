https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763699814.html

Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19

Регионам из резервного фонда было выделено 89 миллиардов рублей на оказание помощи госпитализированным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:02

2021-12-14T17:02

2021-12-14T17:22

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распространение коронавируса

общество

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здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Регионам из резервного фонда было выделено 89 миллиардов рублей на оказание помощи госпитализированным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Мы осуществляем финансовую поддержку системы, регионам из резервного фонда правительства выделено 89 миллиардов рублей на оказание не менее 800 тысяч случаев госпитализации", - сказала Голикова.

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