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Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Регионам из резервного фонда было выделено 89 миллиардов рублей на оказание помощи госпитализированным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:02
2021-12-14T17:02
2021-12-14T17:22
россия
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общество
владимир путин
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Регионам из резервного фонда было выделено 89 миллиардов рублей на оказание помощи госпитализированным, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Мы осуществляем финансовую поддержку системы, регионам из резервного фонда правительства выделено 89 миллиардов рублей на оказание не менее 800 тысяч случаев госпитализации", - сказала Голикова.
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россия, общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:02 14.12.2021 (обновлено: 17:22 14.12.2021)
Регионам выделили 89 миллиардов рублей на помощь больным COVID-19
Голикова: 89 миллиардов рублей выделили регионам на помощь госпитализированным с COVID-19