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Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19

Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характер на протяжении последних четырех недель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:53

2021-12-14T16:53

2021-12-14T17:10

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владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характер на протяжении последних четырех недель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе. Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой - снижение", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

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2021

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