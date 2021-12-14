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Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19
Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19
Снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характер на протяжении последних четырех недель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:53
2021-12-14T16:53
2021-12-14T17:10
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коронавирус в россии
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом не носит устойчивого характер на протяжении последних четырех недель, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе. Мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой - снижение", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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16:53 14.12.2021 (обновлено: 17:10 14.12.2021)
Голикова заявила о неустойчивом характере снижения заболеваемости COVID-19
Вице-премьер Голикова: снижение заболеваемости COVID-19 не носит устойчивого характера