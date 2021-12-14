https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763695298.html
В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%, но в пяти регионах есть динамика роста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:49
2021-12-14T16:49
2021-12-14T17:07
россия
распространение коронавируса
республика адыгея
сахалинская область
камчатский край
республика алтай
владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%, но в пяти регионах есть динамика роста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В Российской Федерации зафиксировано снижение заболеваемости (COVID-19) на 7,3%, но при этом по-прежнему пять субъектов находится в росте - это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html
россия
республика адыгея
сахалинская область
камчатский край
республика алтай
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россия, республика адыгея, сахалинская область, камчатский край, республика алтай, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, ненецкий автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:49 14.12.2021 (обновлено: 17:07 14.12.2021)
В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19
Голикова: в России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%