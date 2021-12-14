https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763695298.html

В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

В России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19

В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%, но в пяти регионах есть динамика роста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:49

2021-12-14T16:49

2021-12-14T17:07

россия

распространение коронавируса

республика адыгея

сахалинская область

камчатский край

республика алтай

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 7,3%, но в пяти регионах есть динамика роста, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В Российской Федерации зафиксировано снижение заболеваемости (COVID-19) на 7,3%, но при этом по-прежнему пять субъектов находится в росте - это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай", - сказала Голикова на правительственном совещании под руководством президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763697534.html

россия

республика адыгея

сахалинская область

камчатский край

республика алтай

ненецкий автономный округ

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