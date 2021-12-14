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Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:46
2021-12-14T16:46
2021-12-14T18:23
москва
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной", - сообщил Собянин.
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16:46 14.12.2021 (обновлено: 18:23 14.12.2021)
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Собянин: ситуация с COVID-19 в столице продолжает оставаться стабильной