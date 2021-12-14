https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763694117.html

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 14.12.2021

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:46

2021-12-14T16:46

2021-12-14T18:23

москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге."Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве продолжает оставаться стабильной", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20211214/omikron-shtamm-1763696774.html

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