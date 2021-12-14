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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763665427.html
Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19
Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19
Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:45
2021-12-14T14:45
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объёмов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям."Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 года", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20211130/reyting-1761553812.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:45 14.12.2021
 
Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Мэрия Москвы выделила дополнительные 10,3 миллиарда рублей на лечение больных COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПамятник князю Юрию Долгорукову перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице
Памятник князю Юрию Долгорукову перед зданием мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объёмов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям.
"Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 года", - дополняется в сообщении.
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