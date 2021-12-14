https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763665427.html

Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021

Мэрия Москвы выделила дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:45

2021-12-14T14:45

2021-12-14T14:45

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Правительство Москвы дополнительно выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС). Дополнительные средства будут направлены на оказание медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Отмечается, что выделение дополнительных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 при сохранении необходимых объёмов плановой и экстренной медицинской помощи по другим заболеваниям."Источником дополнительных средств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставленный правительству Москвы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 4 декабря 2021 года", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211130/reyting-1761553812.html

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