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В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире
В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире - РИА Новости, 14.12.2021
В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире
Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, включая штаммы "дельта" и "омикрон", заявила глава технической группы подразделения... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:41
2021-12-14T12:41
2021-12-14T12:41
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МАДРИД, 14 дек - РИА Новости. Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, включая штаммы "дельта" и "омикрон", заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (преобладающий вариант в последние месяцы), так и с "омикроном", - заявила Керкхове в интервью испанской газете Pais.Представитель ВОЗ призвала правительства страны "не ждать, чтобы действовать"."Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу (вируса) до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", - добавила Керкхове.
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире
Глава группы подразделения ВОЗ Ван Керкхове заявила о "цунами" заражений коронавирусом