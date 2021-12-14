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В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире

В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире - РИА Новости, 14.12.2021

В ВОЗ заявили о "цунами" заражений коронавирусом в мире

Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, включая штаммы "дельта" и "омикрон", заявила глава технической группы подразделения... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:41

2021-12-14T12:41

2021-12-14T12:41

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МАДРИД, 14 дек - РИА Новости. Мировое сообщество сталкивается с цунами заражений коронавирусом, включая штаммы "дельта" и "омикрон", заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове."Я думаю, мы сталкиваемся с цунами инфекций в мире, как со штаммом "дельта" (преобладающий вариант в последние месяцы), так и с "омикроном", - заявила Керкхове в интервью испанской газете Pais.Представитель ВОЗ призвала правительства страны "не ждать, чтобы действовать"."Нам необходимо положить конец пандемии. Нам необходимо снизить передачу (вируса) до низкого уровня, избежать тяжелого течения болезни с помощью вакцинации и обеспечить своевременное лечение. 2022 год должен стать годом, когда мы это сделаем", - добавила Керкхове.

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в мире, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19