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В Москве за сутки госпитализировали 822 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 822 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 822 пациента с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 822 человека с COVID, на ИВЛ находятся 549 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:00
2021-12-14T12:00
2021-12-14T12:00
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 822 человека с COVID, на ИВЛ находятся 549 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 1976 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 822 человека. На ИВЛ находятся 549 человек. В городе выздоровели ещё 3436 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 819 020", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 89 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 822 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 822 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 549 человек