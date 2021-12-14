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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 14.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:45
2021-12-14T11:45
2021-12-14T11:45
распространение коронавируса
общество
республика тыва
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, он составил 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,04%, 2. Республика Тыва - 0,06%, 3. Республика Алтай - 0,08%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,04%