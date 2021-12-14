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https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763620696.html
Греческий журналист-антипрививочник умер от COVID-19
Греческий журналист-антипрививочник умер от COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Греческий журналист-антипрививочник умер от COVID-19
В Греции в возрасте 72 лет скончался заболевший COVID известный журналист, лидер движения "Элевтери антропи" ("Свободные люди") Йоргос Трагас, выступавший... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:28
2021-12-14T11:28
распространение коронавируса
в мире
греция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. В Греции в возрасте 72 лет скончался заболевший COVID известный журналист, лидер движения "Элевтери антропи" ("Свободные люди") Йоргос Трагас, выступавший против обязательной вакцинации, сообщил сайт "Нафтемпорики".Журналист был госпитализирован в больницу "Сотирия" с коронавирусом 4 декабря, у него были осложнения. С понедельника был подключен к искусственной почке. Он страдал от ряда заболеваний, из-за которых, по его словам, он не хотел проходить вакцинацию. 30 ноября он сообщил, что у него диагностировали коронавирус.В сообщении больницы говорится, что Трагас не был вакцинирован, он поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за COVID в клинику больницы 4 декабря, а через несколько часов из-за тяжелого состояния был доставлен в реанимацию. Скончался утром во вторник.Трагас один из самых известных греческих журналистов. Он много лет проработал в газете "Врадини", был издателем газеты "Хора" и журнала Crash. С 1990-х он работал на телевидении. Выступал на разных каналах в качестве политического комментатора и вел шоу на Real FM.В феврале 2021 года он создал движение "Свободные люди". Целью движения является "обеспечение демократии, борьба с безработицей и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса в Греции". По мнению Трагаса, "обязательная вакцинация, как это делается в Греции с прямым шантажом и различными формами угроз, является современной тиранией и нарушает права человека и этику медицинской науки".Трагас 30 ноября написал в Facebook, что заболел коронавирусом. "Я танцую танго с COVID-19, язвительно смеюсь над штрафами Мицотакиса", - написал журналист, имея в виду решение премьера Греции ввести обязательную вакцинацию людей старше 60 лет под угрозой штрафа в 100 евро.Как сообщил РИА Новости один из друзей и коллег журналиста, Трагас был не против прививок, но выступал против обязательной вакцинации, что, по его мнению, нарушает конституцию Греции. По его словам, Трагас не делал прививку из-за опасений осложнений в связи с болезнями.
https://ria.ru/20210915/koronavirus-1750216910.html
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в мире, греция, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:28 14.12.2021
 
Греческий журналист-антипрививочник умер от COVID-19

В Греции от COVID-19 умер журналист Трагас, выступавший против обязательной вакцинации

© AP Photo / Thanassis StavrakisРаботник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах
Работник скорой помощи у коронавирусного госпиталя в Афинах - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. В Греции в возрасте 72 лет скончался заболевший COVID известный журналист, лидер движения "Элевтери антропи" ("Свободные люди") Йоргос Трагас, выступавший против обязательной вакцинации, сообщил сайт "Нафтемпорики".
Журналист был госпитализирован в больницу "Сотирия" с коронавирусом 4 декабря, у него были осложнения. С понедельника был подключен к искусственной почке. Он страдал от ряда заболеваний, из-за которых, по его словам, он не хотел проходить вакцинацию. 30 ноября он сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
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В сообщении больницы говорится, что Трагас не был вакцинирован, он поступил с тяжелой дыхательной недостаточностью из-за COVID в клинику больницы 4 декабря, а через несколько часов из-за тяжелого состояния был доставлен в реанимацию. Скончался утром во вторник.
Трагас один из самых известных греческих журналистов. Он много лет проработал в газете "Врадини", был издателем газеты "Хора" и журнала Crash. С 1990-х он работал на телевидении. Выступал на разных каналах в качестве политического комментатора и вел шоу на Real FM.
В феврале 2021 года он создал движение "Свободные люди". Целью движения является "обеспечение демократии, борьба с безработицей и экономическим кризисом, возникшим из-за пандемии коронавируса в Греции". По мнению Трагаса, "обязательная вакцинация, как это делается в Греции с прямым шантажом и различными формами угроз, является современной тиранией и нарушает права человека и этику медицинской науки".
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Трагас 30 ноября написал в Facebook, что заболел коронавирусом. "Я танцую танго с COVID-19, язвительно смеюсь над штрафами Мицотакиса", - написал журналист, имея в виду решение премьера Греции ввести обязательную вакцинацию людей старше 60 лет под угрозой штрафа в 100 евро.
Как сообщил РИА Новости один из друзей и коллег журналиста, Трагас был не против прививок, но выступал против обязательной вакцинации, что, по его мнению, нарушает конституцию Греции. По его словам, Трагас не делал прививку из-за опасений осложнений в связи с болезнями.
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