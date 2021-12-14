https://ria.ru/20211214/korobka-1763686195.html

Замгубернатора: на Кубани есть все условия для роста фермерского хозяйства

Замгубернатора: на Кубани есть все условия для роста фермерского хозяйства - РИА Новости, 14.12.2021

Замгубернатора: на Кубани есть все условия для роста фермерского хозяйства

Развитие малого и среднего предпринимательства в России является одним из ключевых аграрных приоритетов. О том, как развивается малый и средний агробизнес... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:14

2021-12-14T16:14

2021-12-14T16:14

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Развитие малого и среднего предпринимательства в России является одним из ключевых аграрных приоритетов. О том, как развивается малый и средний агробизнес Краснодарского края, и какой объем средств направляется на эту категорию сельхозпроизводителей, в интервью РИА Новости рассказал заместитель губернатора региона, курирующий АПК, Андрей Коробка.— Андрей Николаевич, на федеральном уровне ставится задача уделять особое внимание малому и среднему предпринимательству, в том числе в АПК. Какие показатели у Краснодарского края в этом направлении? Какой объем составляют малые формы хозяйствования?— У нас в регионе самый мощный в России фермерский сектор - больше 13 тысяч фермерских хозяйств. Кроме того, на Кубани 169 сельхозкооперативов, более 1 миллиона личных подсобных хозяйств. Для нас это серьёзная экономическая сила - малыми формами хозяйствования производится треть краевого объема молока, треть мяса, две трети овощей, почти половина яиц. В денежном выражении объём сельхозпродукции, произведенной малыми формами хозяйствами, ежегодно превышает 150 миллиардов рублей.Но это не предел, им есть куда расти и развиваться. Для этого в регионе сегодня есть все условия. В том числе существенные меры господдержки, которые оказываются фермерам на всех этапах производства. В 2022 году на их поддержку мы направляем более 500 миллионов рублей. И это только по прямым программам поддержки малого и среднего агробизнеса. Фермеры могут участвовать и в других мероприятиях субсидирования. За последние 5 лет по поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы разработали несколько профильных программ по предоставлению субсидий фермерам, это, в том числе, гранты на развитие садоводства, на укрепление материально-технической базы сельхозкооперативов.Также поддержка оказывается в рамках профильного нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - это грант "Агростартап". За последние три года на эти цели было выделено свыше 200 миллионов рублей, гранты получили 67 фермеров.— Нет ли проблем у малого фермерства с доступом на земли?— Земля на Кубани, как и в любом другом регионе - самый ценный ресурс. Из общей площади земель сельхозназначения края, а это около 3,8 миллиона гектаров, на долю малых форм хозяйствования приходится 1,2 миллиона гектаров, в том числе фермерских хозяйств – 1,1 миллиона гектаров. Это 30% от всей посевной площади на территории Краснодарского края. Можно с полной уверенностью говорить, что каждый гектар этой земли используется по назначению и сложностей с её получением нет.— Актуальный вопрос для фермеров – сбыт продукции. Как он решается?— Каналов сбыта для фермерской продукции сегодня достаточно много, спрос на неё стабильно растёт. Во-первых, укрепляется тренд на здоровое питание, экологически чистые продукты - именно те, что производят фермеры.Во-вторых, небольшие предприятия производят по-настоящему уникальную продукцию. Кроме того, они более мобильные и способны быстро скорректировать производство под меняющиеся запросы потребителей.Говорить о том, что вопрос реализации продукции у фермеров ушёл в прошлое, будет несправедливо. Он возникает, но как правило у тех, кто работает в одиночку. Его решение - в кооперации. Как показывает практика, у сельхозкооперативов нет проблем ни со сбытом продукции, ни с производственными и материально-техническими ресурсами. Именно поэтому мы делаем ставку на развитие и укрепление этого направления, оказываем фермерским объединениям существенную господдержку. Например, в 2022 году молодым кооперативам края на развитие выделено 55 миллионов рублей из краевого бюджета.В целом же на Кубани сегодня созданы все условия для того, чтобы фермеры могли выгодно реализовывать произведенную продукцию, а потребители получали качественные кубанские продукты. Это ярмарки выходного дня, работающие в каждом муниципалитете. Кроме того, по поручению губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева в крае функционируют "Фермерские дворики", где фермерам предоставляются бесплатные места для торговли.Также мы ежегодно проводим в Краснодаре "Кубанскую ярмарку", на которой у аграриев есть возможность презентовать свою продукцию и найти новые каналы реализации.В последние два года фермеры активно развивают онлайн-торговлю, сервисы доставки. Изначально это было связано с пандемией, когда в её пик фермерские рынки и ярмарки выходного дня оказались закрыты. В итоге новый формат торговли стал не просто временным выходом из ситуации, а новой возможностью для развития, в том числе выйти на крупные торговые площадки. Кстати, одна из крупнейших торговых площадок России намерена в ближайшее время реализовывать фермерскую продукцию и в качестве поставщиков рассматривает именно кубанских фермеров.— С 2022 года российские фермеры смогут получить грант "Агротуризм". Есть ли у Краснодарского края потенциальные претенденты на грант? Как в целом развивается агротуризм? Какие направления сельского хозяйства появились на Кубани?— С каждым годом агротуризм на Кубани набирает обороты, поэтому, думаю, что Краснодарский край будет одним из самых активных регионов-участников новой грантовой программы. Это направление востребовано как со стороны туристов, так и аграрного сектора. В нём мы видим точку роста для малого и среднего бизнеса на селе и развития сельских территорий.У нас достаточно много уникальных, интересных объектов - винные подворья, чайные дома, животноводческие экофермы, форелевые хозяйства. Не каждый регион может этим удивить. Отмечу, что практически везде туристы могут не просто познакомиться с технологиями производства, но и сами принять участие в производственном процессе.Особенным спросом пользуются винодельческие предприятия, развивающие сельский туризм. Их у нас 25.— Год уже практически завершен, можно подводить его итоги. Каким он был для кубанских аграриев? Как отразились погодные условия на производственных результатах?— В этом году погодные условия складывались благоприятно для отрасли. По ключевым культурам регион вышел на те высокие показатели, которые мы прогнозировали на старте уборочной кампании. Общий валовый сбор зерновых превысил 15,5 миллиона тонн - такого в истории региона еще не было. Особенно важно, что это качественное зерно. Например, пшеница урожая этого года более чем на 90% - продовольственная.По масличным культурам также высокие результаты - более 1 миллиона тонн подсолнечника, почти 130 тысяч тонн озимого рапса.Завершена уборка корнеплодов сахарной свеклы, в текущем году валовый сбор составил 9,6 миллиона тонн, при урожайности более 500 центнеров с гектара. В целом погодные условия отразились только на виноградарской и рисоводческой отраслях. Из-за прошедшего в августе мезоциклона пострадали десятки предприятий этих направлений. Но, даже несмотря на это, урожай как риса, так и винограда на уровне среднегодовых показателей. Валовый сбор риса составил 859 тысяч тонн, винограда - более 200 тысяч тонн, а это треть всего урожая янтарной ягоды в России.В контексте непредсказуемых погодных условий, с которыми аграрии сталкиваются ежегодно, целесообразно говорить о необходимости страхования сельхозкультур. Мы каждый год увеличиваем субсидирование этого направления и, по необходимости, готовы и дальше это делать. В этом году мы предусмотрели порядка 276 миллионов рублей господдержку по направлению агрострахования: аграрии платят страховой взнос не в полном размере, а только 50%, остальную часть платит государство. Динамика в сторону роста агрострахования есть. Если в 2019 году на Кубани доля застрахованной посевной площади составляла 3,6% от площади всех сельхозугодий, то в 2020 году – уже 5,2%.— Сколько средств субсидий в этом году получили кубанские аграрии? Какие планы на будущий год?— В этом году господдержка АПК была беспрецедентной – 10,2 миллиарда рублей федеральных и краевых средств. Субсидии получили все направления отрасли – растениеводы, животноводы, садоводы, виноградари, переработчики.В 2022 году агропромышленный комплекс края получит 9,6 миллиарда рублей. Все действующие меры поддержки сохранены. Рассматриваем и новые направления субсидирования. Например, во время "Прямой линии" было обращение от фермера с просьбой поддержать производство ягод в теплицах. Этот вопрос был оперативно отработан, и уже на следующий год заложили средства на поддержку этого направления.

https://ria.ru/20211210/finansirovanie-1763062653.html

https://ria.ru/20210901/fermer-1748190983.html

https://ria.ru/20211126/apk-1760969625.html

https://ria.ru/20211207/turizm-1762647198.html

https://ria.ru/20211111/kuban-1758643023.html

https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, интервью, краснодарский край, краснодар, андрей коробка, россия