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Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер

Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер - РИА Новости, 14.12.2021

Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер

Регионам России поручено усилить контроль за соблюдением эпидемических мер перед праздниками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:56

2021-12-14T16:56

2021-12-14T17:18

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Регионам России поручено усилить контроль за соблюдением эпидемических мер перед праздниками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Поручено регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и санитарных требований в местах массового скопления людей, обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам, имею в виду составление графиков работы медицинских организаций и медицинского персонала, обеспечение необходимых запасов лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, достаточного объема коечного фонда, резерв кислорода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Она также отметила, что, учитывая нестабильность ситуации с распространением заболевания, регионы не должны торопиться ограничения в предпраздничные периоды, когда скапливаются люди и проводятся корпоративы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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