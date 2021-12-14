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Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер - РИА Новости, 14.12.2021
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Регионам России поручено усилить контроль за соблюдением эпидемических мер перед праздниками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:56
2021-12-14T16:56
2021-12-14T17:18
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Регионам России поручено усилить контроль за соблюдением эпидемических мер перед праздниками, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Поручено регионам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер и санитарных требований в местах массового скопления людей, обеспечить готовность к предпраздничным и длительным новогодним каникулам, имею в виду составление графиков работы медицинских организаций и медицинского персонала, обеспечение необходимых запасов лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, достаточного объема коечного фонда, резерв кислорода", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.Она также отметила, что, учитывая нестабильность ситуации с распространением заболевания, регионы не должны торопиться ограничения в предпраздничные периоды, когда скапливаются люди и проводятся корпоративы.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:56 14.12.2021 (обновлено: 17:18 14.12.2021)
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер
Регионам поручили усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер перед праздниками