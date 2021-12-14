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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/kontrafakt-1763712851.html
Европол изъял три миллиона поддельных медизделий для борьбы с COVID-19
Европол изъял три миллиона поддельных медизделий для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 14.12.2021
Европол изъял три миллиона поддельных медизделий для борьбы с COVID-19
Европейское полицейское агентство Европол совместно с правоохранительными органами ряда стран конфисковали контрафактную продукцию - лекарственные средства,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:48
2021-12-14T17:54
распространение коронавируса
в мире
италия
финляндия
франция
европол
европейское бюро по борьбе с мошенничеством
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол совместно с правоохранительными органами ряда стран конфисковали контрафактную продукцию - лекарственные средства, допинговые препараты и медизделия - почти на 63 миллиона евро (более 71,2 миллиона долларов), среди изъятых предметов - три миллиона единиц изделий против COVID, говорится в пресс-релизе агентства.Согласно Европолу, он координировал операцию Shield II ("Щит II"), нацеленную на борьбу с оборотом контрафактных и используемых не по назначению лекарственных препаратов и допинговых веществ. Операция велась под руководством Финляндии, Франции, Греции и Италии, также были задействованы правоохранительные органы более 20 стран, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Всемирное антидопинговое агентство и частный сектор. Операция проводилась с апреля по октябрь 2021 года."Было конфисковано (средств) стоимостью почти 63 миллиона евро, изъято более 25 миллионов единиц лекарственных препаратов и допинговых веществ, 544 подозреваемых задержаны", - отмечается в заявлении Европола.Указывается, что среди изъятых предметов - три миллиона единиц медизделий от коронавируса. По данным агентства, с начала пандемии преступники сосредоточились на распространении поддельных "лекарств от коронавируса" и подделке медицинских изделий и антисептиков, чтобы продать их онлайн."Правоохранительные органы пресекли несколько попыток мошенничества, целями которых были национальные органы, в рамках которых предлагались лекарства и медицинские изделия, такие как маски и дезинфицирующие средства", - сообщил Европол.Также были обнаружены пять подпольных лабораторий и закрыты 283 интернет-сайтов.
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в мире, италия, финляндия, франция, европол, европейское бюро по борьбе с мошенничеством, коронавирус covid-19
17:48 14.12.2021 (обновлено: 17:54 14.12.2021)
 
Европол изъял три миллиона поддельных медизделий для борьбы с COVID-19

Европол сообщил об изъятии трех миллионов поддельных медизделий для борьбы с COVID-19

© AP Photo / Peter DejongЗдание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды
Здание штаб-квартиры Европола в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Европейское полицейское агентство Европол совместно с правоохранительными органами ряда стран конфисковали контрафактную продукцию - лекарственные средства, допинговые препараты и медизделия - почти на 63 миллиона евро (более 71,2 миллиона долларов), среди изъятых предметов - три миллиона единиц изделий против COVID, говорится в пресс-релизе агентства.
Согласно Европолу, он координировал операцию Shield II ("Щит II"), нацеленную на борьбу с оборотом контрафактных и используемых не по назначению лекарственных препаратов и допинговых веществ. Операция велась под руководством Финляндии, Франции, Греции и Италии, также были задействованы правоохранительные органы более 20 стран, Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, Всемирное антидопинговое агентство и частный сектор. Операция проводилась с апреля по октябрь 2021 года.
"Было конфисковано (средств) стоимостью почти 63 миллиона евро, изъято более 25 миллионов единиц лекарственных препаратов и допинговых веществ, 544 подозреваемых задержаны", - отмечается в заявлении Европола.
Указывается, что среди изъятых предметов - три миллиона единиц медизделий от коронавируса. По данным агентства, с начала пандемии преступники сосредоточились на распространении поддельных "лекарств от коронавируса" и подделке медицинских изделий и антисептиков, чтобы продать их онлайн.
"Правоохранительные органы пресекли несколько попыток мошенничества, целями которых были национальные органы, в рамках которых предлагались лекарства и медицинские изделия, такие как маски и дезинфицирующие средства", - сообщил Европол.
Также были обнаружены пять подпольных лабораторий и закрыты 283 интернет-сайтов.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Распространение коронавирусаВ миреИталияФинляндияФранцияЕврополЕвропейское бюро по борьбе с мошенничествомКоронавирус COVID-19
 
 
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