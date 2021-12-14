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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию женщине, которой муж отрубил кисти
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию женщине, которой муж отрубил кисти - РИА Новости, 14.12.2021
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию женщине, которой муж отрубил кисти
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, лишившейся кистей рук по вине мужа, следует из... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:06
2021-12-14T18:27
в мире
общество
европейский суд по правам человека (еспч)
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, лишившейся кистей рук по вине мужа, следует из опубликованного текста постановления.В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей свыше двух миллионов рублей. Прокуратура просила для него 17 лет лишения свободы, сама Грачева требовала 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.ЕСПЧ счел, что российское государство не приняло должных мер, чтобы обезопасить женщину. Вмешательство правоохранительных органов для предотвращения таких инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости".Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.После трагедии на правой руке Грачевой поставили бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.
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в мире, общество, европейский суд по правам человека (еспч), россия
14:06 14.12.2021 (обновлено: 18:27 14.12.2021)
 
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию женщине, которой муж отрубил кисти

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро женщине, которой бывший муж отрубил кисти

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека
Дворец прав человека в Страсбурге, в здании которого расположен Европейский суд по правам человека - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил более 370 тысяч евро россиянке Маргарите Грачевой, лишившейся кистей рук по вине мужа, следует из опубликованного текста постановления.
"Суд постановил, что Россия должна выплатить Грачевой 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода, а также 40 000 евро в качестве компенсации морального вреда", — указано в решении.
В ноябре 2017 года Дмитрий Грачев в приступе ревности увез жену в лес, отобрал у нее мобильный телефон и отрубил ей кисти топором, ударив не менее десяти раз. В конце 2019 года суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей свыше двух миллионов рублей. Прокуратура просила для него 17 лет лишения свободы, сама Грачева требовала 8,2 миллиона рублей, с решением суда она не согласилась.
ЕСПЧ счел, что российское государство не приняло должных мер, чтобы обезопасить женщину. Вмешательство правоохранительных органов для предотвращения таких инцидентов суд назвал несвоевременным, а само поведение полицейских пассивным из-за "структурной предвзятости".
Российская сторона в ходе процесса по этому и подобным делам утверждала, что они не касаются исполнения государственными органами своих обязанностей, а утверждения истцов о действиях частных лиц, жертвами которых они стали, выходят за рамки рассматриваемых вопросов.
После трагедии на правой руке Грачевой поставили бионический протез. Она снова вышла замуж, у нее родился третий ребенок.
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В миреОбществоЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Россия
 
 
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