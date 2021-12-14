https://ria.ru/20211214/khovalyg-1763591462.html

Глава Республики Тыва прокомментировал отравление детей в школе-интернате

Глава Республики Тыва прокомментировал отравление детей в школе-интернате - РИА Новости, 14.12.2021

Глава Республики Тыва прокомментировал отравление детей в школе-интернате

Более 20 детей из 74 отравившихся в тувинском кадетском корпусе требуют повышенного внимания медиков, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T06:52

2021-12-14T06:52

2021-12-14T06:52

происшествия

кызыл

здоровье - общество

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Более 20 детей из 74 отравившихся в тувинском кадетском корпусе требуют повышенного внимания медиков, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице в социальной сети "Вконтакте".Ранее сообщалось, что 74 ребенка госпитализировали из республиканской школы-интерната в Кызыле (Тува) из-за пищевого отравления. Состояние детей удовлетворительное, на территории интерната введен карантин."Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков", - говорится в сообщении.Он также заявил о начале эпидемиологического расследования для установления причин отравления. Ховалыг отметил, что лица, допустившие грубейшие нарушения и отсутствие контроля за деятельностью школы-интерната, понесут ответственность в соответствии с законом.

https://ria.ru/20211214/otravlenie-1763588946.html

кызыл

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происшествия, кызыл, здоровье - общество, владислав ховалыг