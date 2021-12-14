https://ria.ru/20211214/khopkins-1763593172.html

Сайт университета Хопкинса со статистикой по COVID-19 перестал работать

Сайт университета Хопкинса со статистикой по COVID-19 перестал работать - РИА Новости, 14.12.2021

Сайт университета Хопкинса со статистикой по COVID-19 перестал работать

Страница сайта университета Джонса Хопкинса, на которой публикуются данные о статистке по COVID-19, перестала работать в ночь на вторник. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T07:38

2021-12-14T07:38

2021-12-14T07:38

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Страница сайта университета Джонса Хопкинса, на которой публикуются данные о статистке по COVID-19, перестала работать в ночь на вторник.Последний раз сайт университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, обновлялся в 01.30 мск, когда был зафиксирован новый рубеж в числе случаев заболевания коронавирусом в США в 50 миллионов.При открытии раздела сайта со статистикой по коронавирусу появляется сообщение "запрос не может быть обработан".

https://ria.ru/20211214/ssha-1763585833.html

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